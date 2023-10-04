Icon

بديل نواف العقيدي في مباراة ضمك Icon سكني يُجيب عن 3 أسئلة هامة منها نقل المديونية Icon سبب زيارة سعيد العويران لنادي الهلال رغم الهجوم عليه Icon القنوات الناقلة لـ مباراة إشبيلية ضد الريال Icon البنتاجون: صواريخ أطلقت من اليمن يعتقد أنها كانت تستهدف إسرائيل Icon علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية Icon جماهير الإسماعيلي تنعى بشير عبدالصمد Icon 13 طاروحًا يبيعون صقرين في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور  Icon قتلى في حرم كنيسة بغزة بعد غارة إسرائيلية Icon مدة غياب سلمان الفرج المتوقعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

4 غيابات لـ الهلال في مباراة الخليج

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
4 غيابات لـ الهلال في مباراة الخليج
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سيفقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 4 لاعبين الجمعة في مباراة الخليج، وذلك ضمن لقاءات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويغيب عن لقاء الأزرق والخليج غدًا كل من البرازيلي نيمار وسلمان الفرج والمدافع حسان تمبكتي للإصابة وناصر الدوسري بعد تعرضه لكدمة قوية في الركبة.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك فيصل تعلن فتح باب التقديم على وظائفها

جامعة الملك فيصل تعلن فتح باب التقديم على وظائفها

ساوثجيت ينتقد جماهير إنجلترا بسبب هندرسون

ساوثجيت ينتقد جماهير إنجلترا بسبب هندرسون

تشكيل الهلال المتوقع ضد الخليج 

وسيكون التشكيل المتوقع لأزرق الرياض مكونًا من: “ياسين بونو، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، ميشايل، ميتروفيتش، سالم الدوسري”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية قائدة العالم العربي
السعودية اليوم

السعودية قائدة العالم العربي

السعودية اليوم
الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية
أخبار رئيسية

الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية

أخبار رئيسية
السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني سعيد
السعودية اليوم

السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني...

السعودية اليوم
لأول مرة بالدرعية.. عرض للأزياء العالمية والمحلية في مطل البجيري
السعودية اليوم

لأول مرة بالدرعية.. عرض للأزياء العالمية والمحلية...

السعودية اليوم
تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص متعددة للنجاح
السعودية اليوم

تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص...

السعودية اليوم
اتفاقية ضخمة بين الترفيه والسياحة قريبًا
الترفيه

اتفاقية ضخمة بين الترفيه والسياحة قريبًا

الترفيه
إعدام جماعي لـ 5 ملايين طائر كالويليا بتنزانيا
غرائب

إعدام جماعي لـ 5 ملايين طائر كالويليا...

غرائب
الاتحاد إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الفتح
الرياضة

الاتحاد إلى صدارة دوري روشن بثنائية في...

الرياضة