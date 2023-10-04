4 غيابات لـ الهلال في مباراة الخليج

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سيفقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 4 لاعبين الجمعة في مباراة الخليج، وذلك ضمن لقاءات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويغيب عن لقاء الأزرق والخليج غدًا كل من البرازيلي نيمار وسلمان الفرج والمدافع حسان تمبكتي للإصابة وناصر الدوسري بعد تعرضه لكدمة قوية في الركبة.
وسيكون التشكيل المتوقع لأزرق الرياض مكونًا من: “ياسين بونو، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، ميشايل، ميتروفيتش، سالم الدوسري”.