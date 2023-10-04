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كريستيانو رونالدو ينفرد بالصدارة

4 لاعبين ساهموا بأكثر من 10 أهداف في دوري روشن

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
4 لاعبين ساهموا بأكثر من 10 أهداف في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من اللاعبين الذين نجحوا في ترك بصمة مع فرقهم، ونجح 4 نجوم في المساهمة بأكثر من 10 أهداف حتى الآن.

كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة

وينفرد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بصدارة قائمة الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بدوري روشن السعودي، بعدما ساهم في 16 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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ويملك كريستيانو رونالدو فرصة كبيرة في زيادة عدد مساهماته والتفوق على منافسيه، حيث إنه يستعد للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الفيحاء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

الأكثر مساهمة بالأهداف بدوري روشن

وتألق منافسي كريستيانو رونالدو في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، حيث قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المغربي مراد باتنا، تمريرة حاسمة ضد الرائد، ليرفع عدد مساهماته إلى 13.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تسجيل هدف بالجولة الـ11، ليرفع عدد مساهماته إلى 10، فيما قدم نجم الأهلي، الجزائري رياض محرز تمريرة حاسمة، ليصبح مساهمًا بـ10 أهداف.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

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