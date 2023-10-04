4 لاعبين ساهموا بأكثر من 10 أهداف في دوري روشن

شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من اللاعبين الذين نجحوا في ترك بصمة مع فرقهم، ونجح 4 نجوم في المساهمة بأكثر من 10 أهداف حتى الآن.

كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة

وينفرد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بصدارة قائمة الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بدوري روشن السعودي، بعدما ساهم في 16 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويملك كريستيانو رونالدو فرصة كبيرة في زيادة عدد مساهماته والتفوق على منافسيه، حيث إنه يستعد للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الفيحاء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11.

الأكثر مساهمة بالأهداف بدوري روشن

وتألق منافسي كريستيانو رونالدو في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، حيث قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المغربي مراد باتنا، تمريرة حاسمة ضد الرائد، ليرفع عدد مساهماته إلى 13.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تسجيل هدف بالجولة الـ11، ليرفع عدد مساهماته إلى 10، فيما قدم نجم الأهلي، الجزائري رياض محرز تمريرة حاسمة، ليصبح مساهمًا بـ10 أهداف.