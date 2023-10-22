40 شاحنة مساعدات تستعد لعبور معبر رفح

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تستعد السلطات المصرية لتجهيز 40 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، غدًا الاثنين.
وذكرت مصادر مصرية لـ”العربية. نت” أن المعبر شهد، اليوم الأحد، عبور 17 شاحنة محملة بالمساعدات والأدوية الطبية، حيث دخلت قطاع غزة، فيما شهد المعبر، أمس السبت، عبور 20 شاحنة دخلت القطاع ضمن قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى فلسطين.
بدوره، قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء لـ”العربية. نت”: إنه يتم بالفعل تجهيز الشاحنات لكن تحديد أعداد الشاحنات التي يجري إدخالها المعبر يتم بالتنسيق مع السلطات المختصة يوميًّا بل وكل ساعة.
وتضم قوافل المساعدات أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية وأجهزة تنفس وأجهزة صدمات كهربائية وأدوية الأمراض المزمنة، ومستلزمات العمليات الجراحية، وألبان أطفال، وأنابيب أكسجين وأكياس دم.
ويبلغ عدد شاحنات قوافل المساعدات عند معبر رفح من الجانب المصري والتي تتكدس في انتظار السماح لها بالدخول لقطاع غزة 175 شاحنة.