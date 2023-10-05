Icon

5 أطعمة لا يُنصح بتناولها مع الماء Icon المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري Icon المناولة للشحن: شراء حاويات نقل مبردة بـ 794 ألف ريال Icon “الإخاء” تقدم منحاً دراسية لأبناء وبنات شهداء الوطن Icon عميل يشكو نزول فواتير بدون تركيب عداد.. المياه الوطنية تتفاعل Icon عدم قبول طعن أحمد طنطاوي ضد الوطنية للانتخابات بمصر Icon زيادة رأسمال نادك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية Icon زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي Icon هل يمكن للطلاب مستفيدي الضمان الحصول على دعم حساب المواطن؟ Icon بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
قد تسبب عسر الهضم وعدم الراحة

5 أطعمة لا يُنصح بتناولها مع الماء

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
5 أطعمة لا يُنصح بتناولها مع الماء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في كثير من الأحيان قد يلجأ البعض لشرب الماء أثناء تناول الطعام، ولكن يوجد بعض الأطعمة، التي يمكن أن تصبح ضارة عند تناولها مع الماء.

ويوضح الأطباء، أن هناك عددًا قليلاً من التركيبات، التي يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم وعدم الراحة.

قد يهمّك أيضاً
متصفح brave ينافس كروم وسفاري بـ7 مزايا حصرية

متصفح brave ينافس كروم وسفاري بـ7 مزايا حصرية

حظر النشر في قضية اتهام ترامب بالاحتيال

حظر النشر في قضية اتهام ترامب بالاحتيال

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة Times of India قائمة تتضمن خمسة أطعمة لا ينبغي تناولها مع الماء، كما يلي:

أطعمة تجنب تناولها مع الماء

1. الموز

حيث يحتوي الموز على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، لذا فإن تناولها مع الكثير من الماء يمكن أن يخفف من العصارة المعدية في المعدة، مما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إبطاء عملية الهضم. ينصح الخبراء بتناول الموز بمفرده أو مع الأطعمة التي تكمل قوامه ونكهته.

2. الحمضيات

يوضح الأطباء، أن الفواكه الحمضية مثل البرتقال والغريب فروت والليمون هي بالفعل عصيرية وتحتوي على الكثير من الماء. يؤدي استهلاك الفاكهة الحمضية مع الماء الزائد إلى عدم الراحة في المعدة أو الشعور بالامتلاء. ومن الأفضل الاستمتاع بها باعتدال والانتظار قليلاً قبل شرب الماء.

3. الزبادي

أيضا يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، ويشتهر الزبادي كأحد منتجات الألبان المفيدة لصحة الأمعاء. إن شرب الماء مباشرة بعد تناول الزبادي يمكن أن يؤدي إلى التخلص من البروبيوتيك ويقلل من فعاليته. إذا كان الشخص يرغب في شرب شيء ما مع الزبادي، فيمكن أن يكتفي برشفة صغيرة من الماء أو أن يختار زبادي منكهًا مخففًا بالفعل بالسائل.

4. الأطعمة الحارة

يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار أو الصلصات الحارة، عدم الراحة عند دمجها مع كميات كبيرة من الماء. ينشر الماء الحرارة ويجعل الإحساس بالحرقان أسوأ. تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي خيارات أفضل لتبريد الفم عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

5. الأرز

شرب كميات كبيرة من الماء مع الأرز يمكن أن يخفف من أحماض المعدة اللازمة لعملية الهضم السليمة.

ويمكن تناول كوب من الماء قبل أو بعد تناول الأرز، وينصح الأطباء بتجنب شرب الكثير أثناء تناول وجبة تشتمل على الأرز، كما ينبغي ترك بعض الوقت حتى يتم هضم الأرز قبل شرب المزيد من الماء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اعتقال مصرية هاربة من 103 سنوات سجن
غرائب

اعتقال مصرية هاربة من 103 سنوات سجن

غرائب
مدرب أُحد: نقل المباراة ضد النصر جعلنا نُعاني
الرياضة

مدرب أُحد: نقل المباراة ضد النصر جعلنا...

الرياضة
مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن لفض شراكة الصدارة
الرياضة

مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن لفض...

الرياضة
تحرك القطب المغناطيسي الشمالي للأرض
غرائب

تحرك القطب المغناطيسي الشمالي للأرض

غرائب
الكشف عن المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2023 اليوم
الرياضة

الكشف عن المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية...

الرياضة
ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A/A-1
السعودية اليوم

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني...

السعودية اليوم
انطلاق برنامج اكتشاف المواهب في تبوك غدًا
الرياضة

انطلاق برنامج اكتشاف المواهب في تبوك غدًا

الرياضة
منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة مع أوروبا
تقارير

منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي يؤسس لمرحلة اقتصادية...

تقارير