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من بينها شروط التسجيل

5 استفسارات هامة تجيب عنها التأمينات

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
5 استفسارات هامة تجيب عنها التأمينات
المواطن - فريق التحرير

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ردت التأمينات الاجتماعية على العديد من الاستفسارات التي تهم المستفيدين، ومنها شروط التسجيل وإلغاء مدد الاشتراك والموقف حال ترك العمل.

شروط التسجيل في التأمينات

وقالت التأمينات عبر حسابها بمنصة إكس ردًّا على سؤال بشأن هل من شروط التسجيل في التأمينات أن يكون الدوام باليوم 8 ساعات؟: إن التسجيل إلزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيًّا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكون مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.

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وتابعت ردًّا على استفسار آخر: أنه في حال تم إلغاء مدد الاشتراك فإنه لا يتم إلغاء المدة في التأمينات حتى يتم التحقق من عدم صحتها، ويمكنك تقديم اعتراض على الإلغاء للمدة وتقديم المستندات التي تثبت صحتها من خلال الرابط التالي هنا

وفي شأن الأجر الخاضع للحسم لفتت إلى أنه (الأجر الأساسي + بدل السكن + العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات).

الاستبعاد عن العمل

كما ردت على سؤال بشأن الاستبعاد عن العمل والموقف من التأمينات وقالت: يتم استبعادك عن طريق جهة العمل فور تركك للعمل وبحد أقصى بنهاية شهر ترك العمل، وفي حال تجاوز ذلك يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق التأمينات أون لاين.

 

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