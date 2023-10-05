بايرن ميونخ يؤكد صدارة المجموعة الأولى بثنائية في كوبنهاجن 5 استفسارات هامة تجيب عنها التأمينات إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم فوز ثمين لـ لانس ضد آرسنال في فرنسا كواليس العزل التاريخي لـ رئيس النواب الأمريكي كيفن مكارثي من منصبه سقوط مفاجئ لـ مان يونايتد ضد غلطة سراي في عقر داره برامج ثقافية وعروض تنافسية في أندية الهواة المسرحي بالرياض ريال مدريد يهزم نابولي بصعوبة أسواق النفط العالمية تترقب اجتماعًا هامًّا لـ أوبك بلس لقطات مروعة لمقتل 20 شخصًا في سقوط حافلة من فوق جسر بإيطاليا
ردت التأمينات الاجتماعية على العديد من الاستفسارات التي تهم المستفيدين، ومنها شروط التسجيل وإلغاء مدد الاشتراك والموقف حال ترك العمل.
وقالت التأمينات عبر حسابها بمنصة إكس ردًّا على سؤال بشأن هل من شروط التسجيل في التأمينات أن يكون الدوام باليوم 8 ساعات؟: إن التسجيل إلزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيًّا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكون مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.
وتابعت ردًّا على استفسار آخر: أنه في حال تم إلغاء مدد الاشتراك فإنه لا يتم إلغاء المدة في التأمينات حتى يتم التحقق من عدم صحتها، ويمكنك تقديم اعتراض على الإلغاء للمدة وتقديم المستندات التي تثبت صحتها من خلال الرابط التالي هنا
وفي شأن الأجر الخاضع للحسم لفتت إلى أنه (الأجر الأساسي + بدل السكن + العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات).
كما ردت على سؤال بشأن الاستبعاد عن العمل والموقف من التأمينات وقالت: يتم استبعادك عن طريق جهة العمل فور تركك للعمل وبحد أقصى بنهاية شهر ترك العمل، وفي حال تجاوز ذلك يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق التأمينات أون لاين.