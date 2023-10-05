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بحضور مجموعة من المؤسسات الأهلية

5 جلسات عن ‏⁧‫مستقبل القطاع غير الربحي‬⁩ بعدسة “المواطن”

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
5 جلسات عن ‏⁧‫مستقبل القطاع غير الربحي‬⁩ بعدسة “المواطن”
المواطن - فريق التحرير

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وثقت صحيفة “المواطن” ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثانية، والذي عُقد في الرياض تحت شعار “العطاء الأسري”، وبتشريف الأمير تركي الفيصل ومشاركته جلسة خاصة، وبحضور ورعاية وزير الموارد البشرية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

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الملتقى الأضخم

ويعد الملتقى التجمع الأضخم للمهتمين بالقطاع غير الربحي في المملكة، مجموعة من المؤسسات الأهلية؛ بهدف طرح موضوعات محورية تخص مستقبل الاقتصاد غير الهادف للربح وآليات نموه وازدهاره في المجتمع.

وركزت فعاليات الملتقى على أوجه العطاء الأسري المتنوعة في دعم القطاع غير الربحي، وسبل تحويل هذا العطاء من النموذج العفوي المبادر إلى نموذج العمل المؤسسي المستدام.

3 جلسات حوارية

وضم الملتقى في نسخته الثانية، ثلاث جلسات حوارية رئيسية، وجلستين خاصتين، ومعرض مصاحب شاركت فيه أكثر من 30 جهة عارضة، ليستوعب أكثر من 1000 زائر. وعلى هامش الملتقى توفر أستوديو المجازفة الذي استعرض بدوره مجموعة من الاستشارات القانونية والمالية والإدارية في مجال القطاع غير الربحي، واستعرض أدلة واختبارات وأدوات توضح أي كيان غير ربحي هو الأنسب لفكرته مع أجوبة على الاستفسارات.

وشاركت في جلسات الملتقى الحوارية نخبة من الممارسين من قيادات القطاع غير الربحي والشركاء، ناقشوا من خلاله أشكال العطاء الأسري في المملكة، وسبل تعظيم أثره، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، بما ينعكس على قيم الانتماء والتعاضد والتكافل المجتمعي، حيث طُرحت على طاولة الجلسات الحوارية موضوعات عدة تُشكل خارطة الطريق لمستقبل العطاء الأسري بما سيسهم في نمو القطاع غير الربحي بالمملكة بوتيرة متصاعدة للوصول إلى 5% بحلول 2030.

 

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