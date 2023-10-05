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5 طرق لـ التخلص من الإجهاد الرقمي للعين

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
5 طرق لـ التخلص من الإجهاد الرقمي للعين
المواطن - فريق التحرير

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يعاني الكثيرون من جراء النظر للشاشات بشكل مستمر ولفترات طويلة، مما يعرض للإصابة العين بما يعرف بـ الإجهاد الرقمي للعين، ويتسبب ذلك في الكثير من الأعراض المزعجة التي تؤثر على العين ونمط حياة الأشخاص.

ما هو الإجهاد الرقمي للعين؟

إجهاد العين الرقمي هو حالة من الإجهاد التي تصيب العين نتيجة التحديق المستمر في الشاشات، مما يتسبب في حدوث عدد من الأعراض المزعجة التي تتمثل فيما يلي:

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– الصداع.

– عدم وضوح الرؤية.

– زغللة العين.

– ألم في العين.

– الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

– صعوبة النوم.

– جفاف العين.

– تفاقم مشكلات العين الموجودة مسبقًا.

ضوء أزرق

وعند النظر إلى شاشات الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى التي ينبعث منها ضوء أزرق فإن هذا الضجيج المرئي غير المركّز يقلل التباين ويمكن أن يساهم في إجهاد العين الرقمي، يعد الضوء الأزرق أيضًا مهمًّا جدًّا في تنظيم دورة النوم واليقظة الطبيعية للجسم، يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الضوء الأزرق في وقت متأخر من الليل إلى تعطيل هذه الدورة مما قد يقلل من جودة النوم ويسبب التعب أثناء النهار.

نصائح لتقليل الإجهاد الرقمي للعين

1- الحصول على فترة راحة

يتعرض الكثيرون للشاشات طوال اليوم لحاجة العمل، قد يتسبب ذلك في التعرض للإجهاد والأعراض المزعجة المصاحبة له، لذلك من الضروري أثناء فترة العمل الحصول على قسط كافٍ من الراحة لتقليل فرص التعرض للإجهاد.

2- غلق العين

وفقًا للباحثين عادةً ما يومض الشخص من 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، بينما عند النظر المستمر للشاشات تومض العين فقط من 5 إلى 7 مرات في الدقيقة.

التحديق المستمر في الشاشات قد يعرض العين للجفاف مما يسبب الحكة والاحمرار وكذلك الصداع، للحفاظ على رطوبة العين يجب غلق العين لجزء من الثانية، ويجب التركيز على القيام بذلك لتقليل التعرض لتلك المخاطر.

3- ضبط إعدادات الشاشة

تسمح العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر بضبط إعدادات العرض لجعل مشاهدة الشاشة أسهل للعين، وهناك قاعدة أساسية هامة يجب القيام بها ألا وهي الحفاظ على إضاءة الشاشة في نفس درجة سطوع بيئة العمل، يمكن أن تخلق الشاشات الداكنة جدًّا أو شديدة السطوع وهجًا على الشاشة مما يرهق العين أثناء النظر.

تسمح بعض الهواتف الذكية للمستخدمين بوضع شاشاتهم في “الوضع المظلم” والذي يعرض أحرفًا بيضاء على خلفية داكنة، ووفقًا للبحث قد يكون ذلك الوضع أقل إجهادًا للعين من الخلفية البيضاء الساطعة.

4- شراء النظارات التي تحجب الضوء الأزرق

تصنع نظارات الضوء الأزرق أو نظارات الكمبيوتر بطبقة تحجب الضوء الأزرق الضار الذي يمكن أن يضر العين ويعطل أنماط النوم المعتادة.

5- إجراء فحص شامل للعين

تعد فحوصات العين المنتظمة طريقة جيدة للتخفيف من أعراض إجهاد العين الرقمي وللتحقق من الصحة العامة للعين، قد لا يكون وقت الشاشة هو سبب الصداع أو الرؤية الضبابية، قد يحتاج الشخص لزيارة الطبيب وعمل فحص شامل للتعرف على أي مشكلات تصيب العين وعلاجها تجنبًا لتفاقمها.

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