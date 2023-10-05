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بينهم مواطنون ومقيمون ومخالفون للأنظمة

5 عمليات أمنية توقع بمهربي المخدرات بعدة مناطق

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٢ مساءً
5 عمليات أمنية توقع بمهربي المخدرات بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيمين من الجنسية نفسها ومقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم (4.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ترويج الشبو

وفي سياق متصل قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) في مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

القات المخدر

من جهة أخرى أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة في منطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن ومواطنة لترويجهم (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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