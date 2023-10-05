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نيمار يتصدر القائمة بعد إصابته بالصليبي

5 نجوم عالميين يقتربون من مغادرة دوري روشن في يناير

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
5 نجوم عالميين يقتربون من مغادرة دوري روشن في يناير
المواطن - فريق التحرير

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أصبح 5 نجوم عالميين مهددين بالرحيل عن دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفي مقدمتهم؛ نجم الهلال، البرازيلي نيمار.

نيمار مهدد بالرحيل عن دوري روشن

وأربك نيمار حسابات نادي الهلال، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول، ليغيب عن الزعيم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

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وقد يحتاج الهلال إلى تسجيل لاعب آخر بدلًا من نيمار في يناير المقبل، من أجل الاستفادة من خدماته خلال منافسات الموسم، ليفقد دوري روشن السعودي أحد أكبر الأسماء المنضمة إليه مؤخرًا.

نيمار
نيمار – المصدر marca

نجوم تقترب من الرحيل

وبات نجم الاتحاد، البرتغال جوتا مرشحًا لمغادرة دوري روشن في يناير، حيث إنه لم يُقيد في القائمة، رغم ضمه في الصيف من سليتك الاسكتلندي، كما أن الإيفوري سيكو فوفانا قريبًا من مغادرة النصر، وذلك وفقًا لموقع “فوتبول ترانسفير”.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر spl

ويُعد حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا مهددًا بالرحيل عن النصر، خاصة أنه لم يشارك معه منذ يناير الماضي، بعد تعرضه لإصابة بكسر في المرفق، ولم يتحدد موعد عودته حتى الآن، كما أن عقده ينتهي في صيف 2024.

واقترب المدافع التركي ميريح ديميرال من مغادرة الدوري، بعدما بدأ مشواره بشكل متذبذب مع الأهلي، حيث شارك في الخسارة بخماسية ضد الفتح، ونال بطاقة حمراء، ولم يشارك باستمرار، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الركبة.

ميريح ديميرال
اللاعب في المستشفى – المصدر @ALAHLI_FC

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