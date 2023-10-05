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تجنب التعرض المباشر للشمس أو المطر والبرد

5 نصائح للحفاظ على طلاء السيارة من التقلبات الجوية

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
5 نصائح للحفاظ على طلاء السيارة من التقلبات الجوية
المواطن - فريق التحرير

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في كثير من الأحيان قد يتعرض طلاء السيارة للعديد من التغيرات بسبب التقلبات الجوية، ويفقد الطلاء بريقه ولمعانه مع مرور الأيام.

وينصح خبراء السيارات بأهمية الحفاظ على طلاء السيارة لتبدو سيارتك جديدة دائما وكل يوم، وهو ما ينعكس على حالتك النفسية.

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نصائح للحفاظ على طلاء السيارة

إليك خمس نصائح للحفاظ على طلاء السيارة من التقلبات الجوية:

1. غسل السيارة بانتظام:

قم بغسل سيارتك بانتظام لإزالة الأوساخ والأتربة والشوائب التي يمكن أن تتراكم على الطلاء. استخدم ماء وصابون للسيارات واستخدم فرشاة ناعمة لتجنب خدش الطلاء.

2. تجنب التعرض المباشر للشمس:

حاول تجنب ترك السيارة في الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة في فصل الصيف. يمكن أن تؤثر حرارة الشمس القوية على الطلاء وتسبب تشققات وتلاشي اللون.

3. استخدم واقي الشمس:

قم بتطبيق واقي شمس على السيارة لحماية الطلاء من أشعة الشمس الضارة. يساعد واقي الشمس على تقليل تأثير أشعة الشمس والحفاظ على لون الطلاء ولمعانه.

4. استخدم طبقة حماية:

يمكنك وضع طبقة حماية إضافية على الطلاء مثل الشمع أو الطلاء الواقي. هذه الطبقة تعمل كحاجز بين الطلاء والعوامل الجوية المؤذية وتساعد في الحفاظ على لون الطلاء وبريقه.

5. احفظ السيارة في مكان مظلل:

قم بركن السيارة في مكان مظلل أو استخدم غطاء للسيارة لحمايتها من التقلبات الجوية المباشرة. يحمي وجود ملجأ للسيارة من العوامل الجوية القاسية كالمطر والبرد والشمس الحارة ويطيل عمر الطلاء.

تذكر أن الصيانة الدورية والرعاية الجيدة للطلاء ستساعد في الحفاظ على مظهر السيارة وحمايتها من التقلبات الجوية.

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