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5000 ريال حد أقصى لمعاش الضمان الاجتماعي

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
5000 ريال حد أقصى لمعاش الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد

ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًا بدلا من 1100 فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة.

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ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًا.

تلمس حاجة المواطنين

يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

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