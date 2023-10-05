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في 12 مدينة على مستوى السعودية

57 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة في مختلف المناطق

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
57 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة في مختلف المناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (57) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 15 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في مختلف المناطق (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، الطائف، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، الأحساء) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة:

– فني أعمال لوجستية (سائق)
– خبير تطوير عمليات وإجراءات
– سكرتير تنفيذي
– مسؤول إداري أول
– أخصائي دعم إداري
– خبير دعم إداري
– أخصائي أول صادر ووارد
– أخصائي صادر ووارد
– مشرف فريق
– مراقب ميداني
– أخصائي أول تدريب
– أخصائي توطين الخدمات
– خبير توطين قطاع النفط والغاز
– خبير توطين قطاع الكهرباء
– أخصائي أول هيدروجين نظيف
– خبير هيدروجين نظيف
– أخصائي أول تنسيق واتصال
– أخصائي تنسيق واتصال
– رئيس قسم الإعلام الرقمي
– خبير أول تخطيط
– خبير سلامة ووقاية
– أخصائي سلامة ووقاية
– أخصائي أول سلامة ووقاية
– أخصائي تخطيط وتطوير أعمال الشركات الكبرى
– مدير مشروع مساعد
– أخصائي أول إدارة الكربون
– مهندس خبير مشاريع هندسية
– أخصائي هوية مؤسسية
– مصمم هوية مؤسسية
– رئيس قسم حماية البيانات والأنظمة
– أخصائي أول أزمات
– أخصائي أول تراخيص
– أخصائي تراخيص
– خبير تخطيط
– أخصائي تخطيط
– أخصائي أول تخطيط
– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة
– مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي
– أخصائي مشاريع بحثية
– مدير المشاريع البحثية

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المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:

– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– الشرقية
– الطائف
– تبوك
– جازان
– أبها
– بريدة
– سكاكا
– ينبع
– الأحساء

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:  اضغط هنا

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