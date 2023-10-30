58 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (58) وظيفة متنوعة (تشمل 17 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف سائقين
– وظائف تقنية
– وظائف فنية
– وظائف هندسية
– وظائف صحية
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– الدمام
– الأحساء
التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا