58 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (58) وظيفة متنوعة (تشمل 17 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

مجالات العمل:

– وظائف إدارية

– وظائف سائقين

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

– وظائف هندسية

– وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

– الدمام

– الأحساء

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا