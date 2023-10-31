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قافلة المساعدات تزداد بشكل يومي

59 شاحنة تدخل من معبر رفح اليوم

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
59 شاحنة تدخل من معبر رفح اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أكد منسق قافلة المساعدات أمام معبر رفح، محمد راجح، عن دخول الدفعة الثامنة من المساعدات المخصصة لقطاع غزة مساء الاثنين.

وأوضح راجح بحسب “سكاي نيوز عربية” أن الدفعة الثامنة تضم 59 شاحنة، بواقع 25 شاحنة من قافلة المساعدات المصرية التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و34 شاحنة من جانب الهلال الأحمر المصري وهي من المساعدات الدولية التي وصلت عبر مطار العريش في شمال سيناء.

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زيادة المساعدات

ونوه راجح إلى أن قافلة المساعدات أمام معبر رفح تزداد بشكل يومي، وكلما دخلت مجموعة شاحنات لغزة جاء أكثر منها سواء من مساعدات مصرية أو دولية.

وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مرونة أكبر في إدخال شاحنات المساعدات، مشيرًا إلى أن شاحنات المساعدات التي دخلت، الاثنين، تحمل بجانب الأغذية والمياه والدواء، ملابس وأغطية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم معبر رفع في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن 26 شاحنة من دفعة المساعدات التي دخلت اليوم، وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني من المعبر بينما تخضع بقية الدفعة للإجراءات في الجانب المصري ومنتظر وصولها تباعًا.

وأشار إلى أن الشاحنات التي وصلت تحمل أغذية ومياه للشرب وأدوية.

وأكد أبو عمر أن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة بالفعل منذ إعادة فتح المعبر بلغ 157 شاحنة.

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