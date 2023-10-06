6 أسباب لتلف مصابيح المركبة.. اذهب للصيانة فوراً

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يؤكد خبراء السيارات أهمية الحرص أثناء القيادة ليلاً في حالة ضعف إضاءة مصابيح السيارة.
ويحذر خبراء السيارات من خطورة القيادة ليلاً في حالة تلف المصابيح الأمامية أو الخلفية للسيارة لتفادي وقوع الحوادث.
وهناك عدة عوامل قد تتسبب في تلف مصابيح المركبة، ومن أبرزها:
قد يؤدي تشغيل المصابيح لفترات طويلة دون تبريدها بصورة كافية إلى ارتفاع درجة حرارتها. هذا الارتفاع في درجة الحرارة يمكن أن يتسبب في تلف المصابيح، وقد يؤدي إلى انفصال الغلاف الزجاجي أو تلف العناصر الداخلية.
مع مرور الوقت، قد تتعرض العناصر الداخلية للمصابيح مثل الفلامنت أو اللمبة الكهربائية للتلف أو الاستهلاك. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كفاءة المصابيح أو فشلها تمامًا.
يمكن أن يتراكم الغبار والأتربة والدهون على الغلاف الزجاجي للمصابيح مما يقلل من كفاءة الإضاءة ويجعلها تبدو باهتة.
وقد يكون من الصعب إزالة هذا التلوث بسهولة، وفي بعض الحالات يكون من الأفضل استبدال المصابيح.
تعرض المصابيح للاهتزازات الشديدة أو الصدمات المتكررة قد يؤدي إلى تلفها. قد تتعرض المصابيح لهذه الظروف أثناء القيادة على الطرق غير الممهدة أو بسبب الحوادث المرورية.
– استخدام مصابيح ذات جودة منخفضة:
قد تكون جودة بعض المصابيح غير مطابقة للمعايير العالية، وهذا يعني أنها قد تكون أقل تحملاً للظروف القاسية أو أنها قد تتلف بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح ذات الجودة العالية.
وللحفاظ على مصابيح المركبة وتجنب التلف، من المهم تنظيفها بانتظام وتجنب التعرض للصدمات القوية واستخدام مصابيح عالية الجودة والتحقق من نظام الكهرباء في المركبة بشكل دوري للتأكد من عدم وجود مشاكل تؤثر على المصابيح.
كما يُنصح بأهمية الذهاب فوراً وبشكل عاجل لمراكز الصيانة المعتمدة لإصلاح أي تلف في المصابيح.