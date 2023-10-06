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أخطرها التهور في القيادة

6 أسباب لزيادة استهلاك الوقود في المركبات

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
6 أسباب لزيادة استهلاك الوقود في المركبات
المواطن - فريق التحرير

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يوضح خبراء السيارات، أن هناك عدة أسباب محتملة لزيادة استهلاك البنزين في المركبة، منها على سبيل المثال إهمال الصيانة الدورية للصيانة.

زيادة استهلاك الوقود

ويؤكد الخبراء، أن بعض هذه الأسباب الخاصة بزيادة استهلاك البنزين، قد تتطلب الذهاب للصيانة، ومن أسباب زيادة استهلاك الوقود بصفة عامة ما يلي:

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1. التسارع والتهور في القيادة :

القيادة بطريقة عدوانية مثل السرعة الزائدة، والتسارع السريع، والفرملة المفاجئة تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. لذا، ينصح بالقيادة بروية وباعتدال لتقليل استهلاك البنزين.

2. التوقف والانطلاق المتكرر:

عندما تتوقف المركبة وتعاود الحركة بشكل متكرر في حركة المرور، فإن ذلك يستهلك كمية كبيرة من الوقود. يفضل محاولة تجنب التوقف والانطلاق المتكرر بالقيادة بشكل سلس ومناسب.

3. إهمال صيانة المركبة:

عدم صيانة المركبة بانتظام، مثل تغيير فلاتر الهواء والزيت والشحم وشرائح الفرامل، يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. من الضروري الالتزام بجدول صيانة المركبة وإجراء الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود.

4. الوزن الزائد:

حمل المركبة بأوزان زائدة، مثل حمولة ثقيلة في صندوق الشاحنة أو تركيب معدات إضافية ثقيلة، يزيد من استهلاك البنزين. يفضل تجنب حمولة زائدة غير ضرورية لتقليل استهلاك الوقود.

5. سوء أداء المحرك:

عندما يكون المحرك في حالة سيئة وغير فعالة، فإنه يستهلك كمية أكبر من الوقود. من الضروري الحفاظ على صحة المحرك من خلال الصيانة الدورية واستبدال القطع التالفة.

6. المكيف والأجهزة الكهربائية:

يعمل تشغيل المكيف والأجهزة الكهربائية في المركبة، مثل الراديو والمصابيح ومدخلات شحن الهواتف، على زيادة استهلاك الوقود. يمكن تقليل استخدامها عندما لا يكون ذلك ضروريًا لتوفير الوقود.

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