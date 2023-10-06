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منها ضغط الإطارات ونوع الوقود

6 أسباب لـ انحراف السيارة على الطريق

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
6 أسباب لـ انحراف السيارة على الطريق
المواطن - فريق التحرير

يحذر خبراء السيارات، من خطورة انحراف المركبات على الطريق، وتأثير ذلك في تعريض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر.

ومن أبرز المشاكل الشائعة التي قد تواجه السائقين هي انحراف السيارة أثناء القيادة على خط مستقيم، وتكثر الأعطال المتسببة في هذه المشكلة، التي قد تشكل خطورة كبيرة على سائق السيارة والركاب بالعديد من الأحيان.

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6 أسباب لانحراف المركبة

وتشمل أسباب انحراف المركبات على الطريق خاصة أثناء القيادة على السرعات العالية ما يلي:

1- ضغط الهواء بالإطارات

يؤثر ضغط الهواء في إطارات السيارة على تجربة القيادة بشكل عام من حيث الراحة والأمن والسلامة.

وقد يتسبب انخفاض ضغط الهواء بأحد الإطارات في انحراف السيارة إلى جانب هذا الإطار، وفي بعض الحالات قد تتسبب هذه المشكلة في فقدان توازن السيارة لتبدأ بالانجراف وفقدان السيطرة على السيارة في المنعطفات الحادة.

2- إطارات غير مناسبة

أيضا قد تتسبب الإطارات بشكل عام في اختلال توازن السيارة، خاصة في حال تركيب إطارات جديدة أو استخدام الإطار الاحتياطي الذي يأتي بقياس أصغر من باقي إطارات السيارة بالعديد من المركبات الحديثة.

وقد يتسبب الإطار غير المناسب في اختلال توازن السيارة مما قد يؤدي إلى انحراف السيارة، لذلك يجب التأكد من الإطارات الجديدة، أو المسارعة لتركيب الإطار الأساسي بدلاً من الاحتياطي.

3- أهمية موازنة العجلات

يوضح خبراء السيارات، أن موازنة العجلات والإطارات من أبرز المشاكل الرئيسية المتسببة في اختلال توازن السيارة وانحرافها أثناء القيادة، حيث يتسبب عدم توازن زوايا العجلات في انحراف السيارة.

ولذلك يجب المسارعة لإعادة ضبط موازنة العجلات للحفاظ على سلامة نظام التعليق والإطارات، وجدير بالذكر أنه يجب التأكد من موازنة العجلات بعد كل عملية صيانة لنظام التعليق بالسيارة للتأكد من ضبط زوايا العجلات وفقاً لمقاسات الشركة المصنعة.

4- نظام التعليق في السيارة

يتكون نظام التعليق من العديد من القطع التي قد تتسبب في انحراف السيارة أثناء القيادة وزيادة خطر فقدان السيطرة على السيارة، لذلك يجب مراجعة نظام التعليق الخاص بالسيارة، خاصة عند وجود أصوات غير مألوفة عند القيادة على الطرق غير الممهدة، أو عند الصعود على المطبات الصناعية.

5- الاهتمام بمكابح السيارة

قد تتسبب مكابح السيارة أيضاً في انحراف السيارة أثناء القيادة خاصة عند الضغط على دواسة المكابح، وفي حال حدوث تلف بها فإنها أيضاً تؤثر بالسلب على إطارات السيارة، خاصة عندما يحدث إغلاق كامل لقوة المكابح بإحدى الإطارات فقط مع تباطؤ باقي الإطارات بالطريقة الطبيعية مما يتسبب في تسطح الإطار الموجود بالعجلة التي حدث عندها الإغلاق الكامل للمكابح.

6- الوقود مغشوش وغير مناسب

أحياناً قد يتسبب الوقود المغشوش أو غير المناسب للسيارة في اهتزاز السيارة المحرك وبالتالي اهتزاز السيارة وقد يتسبب أيضا في توقفها على  الطريق، ولذلك يجب الاهتمام بنوعية الوقود المناسب للمركبة وتجنب أي محطات وقود غير موثوق فيها.

 

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