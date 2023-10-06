6 أعراض خطيرة لـ الإنفلونزا الموسمية

مع اقتراب فصل الشتاء، يحذر الأطباء من خطورة الإنفلونزا الموسمية، ويؤكدون أهمية تلقي اللقاح للوقاية من مضاعفاتها.

ويوضح الأطباء أن أعراض الإنفلونزا الموسمية يمكن أن تكون مشابهة لأعراض نزلات البرد، ولكنها غالبًا ما تكون أكثر حدة وتستمر لفترة أطول. قد تتضمن الأعراض التالية:

أعراض الإنفلونزا الموسمية

1. الحمى: يعد ارتفاع درجة الحرارة أحد الأعراض الشائعة للإنفلونزا الموسمية. قد تصل الحمى إلى درجة عالية وتستمر لبضعة أيام.

2. السعال الجاف: يمكن أن يكون السعال جافًا ومتقطعًا، وقد يصبح شديدًا في بعض الحالات.

3. السيلان الأنفي: قد يعاني المصابون بالإنفلونزا الموسمية من احتقان الأنف وسيلانه، ويمكن أن تكون الإفرازات مخاطية أو مائية.

4. التهاب الحلق: قد يشعر المرضى بألم وتهيج في الحلق، وقد يصاحب ذلك صعوبة في البلع.

5. الصداع: قد يعاني الأشخاص المصابون بالإنفلونزا الموسمية من صداع شديد وعرق وإرهاق عام.

6. آلام العضلات والمفاصل والضعف العام: يمكن أن تسبب الإنفلونزا الموسمية آلامًا في العضلات والمفاصل، وقد تكون هذه الآلام شديدة في بعض الحالات.

أيضا قد يشعر المصابون بالإنفلونزا الموسمية بالإرهاق الشديد والضعف العام، مما يجعلهم يشعرون بعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

اختلاف الأعراض

ويوضح الأطباء، أنه قد يكون هناك اختلافات بين الأشخاص فيما يتعلق بشدة الأعراض ونوعها. قد يعاني البعض من أعراض خفيفة تشابه نزلات البرد، في حين يمكن أن تكون الأعراض أشد وأكثر تعقيدًا لدى الآخرين. إذا كنت تشتبه في إصابتك بالإنفلونزا الموسمية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتلقي العلاج المناسب.