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6 تقنيات للتغلب على الكسل

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
6 تقنيات للتغلب على الكسل
المواطن - فريق التحرير

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يحتاج البعض إلى تغيير روتين حياته اليومي بحثًا عن مزيد من النشاط والإنتاجية. ويمكن أن يساعد الانطلاق في رحلة تحويلية من خلال دمج الفلسفات اليابانية القديمة في أسلوب الحياة. بحسب ما نشره موقع Your Story، يساعد جوهر مفاهيم إكيغاي وكايزن وبومودورو وهارا هاتشي بو وشوشين ووابي-سابي في التغلب على الكسل والتخلص من عادة التسويف وبالتالي زيادة الإنتاجية.

تقنيات للتغلب على الكسل

اليابان، بتراثها الثقافي والفلسفي الغني، تقدم تقنيات تاريخية لمعالجة تلك المعضلات بشكل مباشر، ويمكن أن يوفر دمج التقنيات اليابانية القديمة نهجًا شاملًا لمكافحة الكسل وتعزيز حياة أكثر إنتاجية وإشباعًا، كما نقلت العربية ما يلي:

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  1. اكتشاف الغرض من الحياة

إن اكتشاف الشخص لسبب وجوده، أي إكيغاي Ikigai، يساعد في العثور على ما يحفز حقًّا. إنه التقاطع الفريد بين ما يحبه الشخص، وما يجيده، وما يحتاجه العالم، وما يمكن أن يدفع مقابله. من خلال تحديد الإكيغاي الخاص بالشخص، فإنه يشعل الوقود الداخلي الذي يجعله متحمسًا للمواجهة كل يوم. ويمكن أن يقلل الدافع الجوهري بشكل كبير من مشاعر الكسل عندما يكون الشخص مدفوعًا بالهدف.

  1. فن التحسين المستمر

يؤكد مفهوم كايزن على التغييرات الصغيرة والتدريجية بدلًا من الأهداف الفخمة والساحقة في كثير من الأحيان. من خلال التركيز على التحسين المستمر، يمكنك تحقيق إنجازات أكبر ببطء دون الشعور بالثقل. تسمح طبيعة تقنية كايزن، التي يمكن التحكم فيها بخطى ثابتة، من التقدم مما يمنع التسويف وتأجيل المهام.

  1. إتقان إدارة الوقت

نشأت تقنية بومودورو في إيطاليا ولكن تم اعتمادها على نطاق واسع في اليابان، وهي تدور حول العمل على دفعات من الجهد المركز تليها فترات راحة قصيرة. تشجع تقنية بومودورو على العمل في فترات مدتها 25 دقيقة، مفصولة بفترات راحة مدتها 5 دقائق. يساعد الإيقاع المنظم والمنتظم في الحفاظ على مستويات عالية من التركيز والإنتاجية مع منع الإرهاق والكسل.

  1. الأكل الواعي لطاقة المستدامة

تُترجم هارا هاتشي بو Hara Hachi Bu إلى “تناول الطعام حتى تشبع بنسبة 80%”. من خلال عدم الإفراط في تناول الطعام، يمكن تجنب الخمول المرتبط غالبًا بالشبع. تضمن ممارسة الأكل المدروسة مستوى ثابتًا من الطاقة، مما يساعد في الحفاظ على الإنتاجية طوال اليوم.

  1. احتضان عقل المبتدئين

إن تقنية شوشين، أو “عقل المبتدئ”، تدور حول التعامل مع المهام بعيون جديدة وقلب مفتوح، بغض النظر عن مستوى الخبرة. ويشجع مفهوم شوشين عقلية الفضول والرغبة في التعلم، مما يجعل العملية أكثر جاذبية وأقل احتمالًا للتسبب في التسويف والكسل.

  1. تقبل العيوب

يعني مفهوم وابي سابي تقبل وتقدير أوجه القصور أو النقص. من خلال التخلي عن السعي لتحقيق الكمال الذي لا يمكن تحقيقه، يمكن للمرء إنشاء عقلية أكثر صحة وموجهة نحو العمل. تشجع فلسفة وابي سابي على اتخاذ الإجراءات، مهما كانت غير كاملة، بدلًا من الاستسلام للشلل عن طريق التحليل.

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