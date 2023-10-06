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يصاب الكثير من الناس بالصداع ويعانون من آلامه، ومن أجل التخلص من هذه الآلام يبحثون عن طرق سهلة ويسيرة بعيدًا عن الأدوية- وخصوصًا المسكنات- التي غالبًا ما يكون لها آثار جانبية، وفي هذا التقرير نتعرف على 6 حلول بسيطة لعلاج الصداع.
على الشخص الذي يشعر بالصداع- وخصوصًا الصداع الحاد- أن يتناول كوبين كبيرين من الماء؛ لأن ذلك يعمل على تشبع الدم بالأكسجين الذي يساهم في تقليل الشعور بالصداع.
فمن أبرز الأسباب التي تجعل الشخص يعاني من الصداع الحاد هو إقلاله من شرب الماء، حيث يصاب بالجفاف الذي يؤدي إلى إصابته بالصداع.
من الطرق التي تعالج الصداع وضع كمادات باردة أو كيس به ثلج على الجبهة؛ حيث يعمل ذلك على تخدير المكان وتضيق الأوعية الدموية؛ ومن ثم تخفيف الألم.
يؤدي التعرض للضوء الساطع أو الوامض بصفة مستمرة، سواء من شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر أو شاشة الهاتف الذكي، إلى الصداع؛ ومن أجل علاج هذا الصداع على الشخص أن يسترخي في مكان مظلم هادئ بعيدًا عن الضوء.
الإفراط في تناول القهوة يوميًّا يؤدي إلى الإصابة بالصداع؛ حيث يؤثر الكافيين الموجود في القهوة على نسبة تدفق الدم في الدماغ، ولعلاج الصداع يوصَى بشرب القهوة باعتدال؛ فيمكن للشخص أن يتناول القهوة مرتين فقط يوميًّا.
مما يساعد في تخفيف الصداع تدليك مكان الألم بأطراف الأصابع تدليكًا خفيفًا، مع تدليك الصدغين وفروة الرأس والرقبة والكتفين بأطراف الأصابع بلطف.
إذا مورست تمارين اليوجا بانتظام يمكن أن تساعد في علاج الصداع؛ حيث إنها تحد من تأثيراته، كما أن اليوجا تتمتع بتأثيرات علاجية أخرى تفيد صحة القلب والأوعية الدموية.