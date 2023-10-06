6 خطوات لحجز تصريح أداء مناسك العمرة من داخل السعودية

يبحث المواطنون والمقيمون يومياً عن خطوات وآلية حجز تصريح العمرة من داخل السعودية لأداء مناسك العمرة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.

استمرار إتاحة الحجوزات

من جهتها، أعلنت وزارة الحج والعمرة، استمرار إتاحة الحجوزات لأداء مناسك العمرة وذلك عبر تطبيق “نسك”.

وأكدت أنه تم فتح إصدار التصاريح لعمرة شهر ربيع الآخر لتكون العمرة سهلة وميسرة، مطالبة بالمبادرة بحجز الموعد عبر تطبيق “نسك”.

خطوات حجز تصريح العمرة

وأوضحت أنه يمكن حجز تصريح أداء العمرة من داخل السعودية عبر موقع الوزارة، من خلال الخطوات التالية:

1 – الدخول إلى موقع الوزارة.

2 – اختيار/إنشاء حجز جديد.

3 – الموافقة على الشروط والأحكام.

4 – اختيار باقة العمرة المناسبة.

5 – إدخال بيانات الحساب المصرفي.

6 – إتمام الحجز من خلال رسالة نصيّة على الهاتف الجوّال، وظهور معلومات الحجز على لوحة المُستخدم.

هذا وتعد “منصة نسك” المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق.