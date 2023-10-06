“نايف الراجحي الاستثمارية” تستحوذ على حصّة في شركة “فيرون” للتسويق 6 عقوبات تنتظر سباهان أصفهان بعد مخالفة تعليمات الاتحاد الآسيوي محمد بن سلمان الأكثر تأثيرًا في العالم مستفيد يشكو تأخر الرد على رسالة الاعتراض.. حساب المواطن يعلق أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول قلب مها المصري مكسور بعد وفاة ابن أختها وعائلته في زمن الذكاء الاصطناعي 3 أمور لتفادي عمليات الاحتيال المالي متصفح brave ينافس كروم وسفاري بـ7 مزايا حصرية حل مشكلة تسجيل النقل المدرسي في نظام نور
كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي عن 6 عقوبات قد توقع واحدة منهم على نادي سباهان أصفهان الإيراني بعد مخالفته لتعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ مما أدى إلى إلغاء مباراته أمام نادي الاتحاد أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال الشيخي متحدثًا في برنامج “أكشن مع وليد”: “من الممكن معاقبة النادي الإيراني بخوض مبارياته آسيويًّا بدون جماهير أو بإغلاق جزئي من الملعب أو اعتبار الفريق الإيراني مهزومًا بثلاثية دون رد أو من الممكن نقل مباراته مع نادي الاتحاد لملعب محايد أو سحب رخصة نادي سباهان آسيويًّا، أو استبعاد نادي سباهان من البطولة الآسيوية”.
وأضاف الشيخي: “حكم المباراة اتخذ القرار السليم بإلغائه للقاء بسبب وجود تهديدات قبل انطلاق المباراة، وفي تلك الحالة هو طبّق القانون ولدى الحكم فرصة لمنح 30 دقيقة من أجل إزالة أي شيء مخالف وإتباع تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقد يعطي 30 دقيقة أخرى كفرصة نهائية وفي حال لم يُستجب له يلغي المباراة”.
وتابع: “الاتحاد الآسيوي سلطاته واسعة وليست مقيدة بقانون معين عند توقيع العقوبات، على سبيل المثال سبق له وأن أصدر 11 قرارًا متعلق بعقوبة ضد بعض الأندية كل تلك القرارات الـ11 كانت غرامات مالية فقط، وكانت يُصدر معها قرار بإيقاف التنفيذ”.
وواصل: “يجب على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتخاذ قرار حاسم بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان، وأريد القول بأنه قانونًا نادي الاتحاد ليس منسحبًا ولن تُطبق عليه أي عقوبة، لأن الاتحاد كان مظلومًا قبل انطلاق المباراة”.
وكانت بعثة نادي الاتحاد غادرت إيران في طريقها إلى جدة في تمام الساعة الـ11 من مساء أمس بتوقيت السعودية بعد إلغاء المباراة.
المستشار القانوني – أحمد الشيخي: أي تهديد لسلامة اللاعبين يؤدي إلى إلغاء المباراة .. إذا لم يتم التعديل خلال 30 دقيقة تلغى المباراة .. لا يعتبر الاتحاد منسحبًا.. لا بد من لجنة الانضباط الاسيوية اتخاذ قرار حازم#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 2, 2023