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عقب قرار إلغاء مباراته أمام نادي الاتحاد

6 عقوبات تنتظر سباهان أصفهان بعد مخالفة تعليمات الاتحاد الآسيوي

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
6 عقوبات تنتظر سباهان أصفهان بعد مخالفة تعليمات الاتحاد الآسيوي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي عن 6 عقوبات قد توقع واحدة منهم على نادي سباهان أصفهان الإيراني بعد مخالفته لتعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ مما أدى إلى إلغاء مباراته أمام نادي الاتحاد أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الشيخي متحدثًا في برنامج “أكشن مع وليد”: “من الممكن معاقبة النادي الإيراني بخوض مبارياته آسيويًّا بدون جماهير أو بإغلاق جزئي من الملعب أو اعتبار الفريق الإيراني مهزومًا بثلاثية دون رد أو من الممكن نقل مباراته مع نادي الاتحاد لملعب محايد أو سحب رخصة نادي سباهان آسيويًّا، أو استبعاد نادي سباهان من البطولة الآسيوية”.

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مخالفات سباهان أصفهان

وأضاف الشيخي: “حكم المباراة اتخذ القرار السليم بإلغائه للقاء بسبب وجود تهديدات قبل انطلاق المباراة، وفي تلك الحالة هو طبّق القانون ولدى الحكم فرصة لمنح 30 دقيقة من أجل إزالة أي شيء مخالف وإتباع تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقد يعطي 30 دقيقة أخرى كفرصة نهائية وفي حال لم يُستجب له يلغي المباراة”.

وتابع: “الاتحاد الآسيوي سلطاته واسعة وليست مقيدة بقانون معين عند توقيع العقوبات، على سبيل المثال سبق له وأن أصدر 11 قرارًا متعلق بعقوبة ضد بعض الأندية كل تلك القرارات الـ11 كانت غرامات مالية فقط، وكانت يُصدر معها قرار بإيقاف التنفيذ”.

الاتحاد ليس منسحبًا 

وواصل: “يجب على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتخاذ قرار حاسم بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان، وأريد القول بأنه قانونًا نادي الاتحاد ليس منسحبًا ولن تُطبق عليه أي عقوبة، لأن الاتحاد كان مظلومًا قبل انطلاق المباراة”.

وكانت بعثة نادي الاتحاد غادرت إيران في طريقها إلى جدة في تمام الساعة الـ11 من مساء أمس بتوقيت السعودية بعد إلغاء المباراة.

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