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أخطرها التفحيط والتهور في القيادة

6 عوامل تتسبب في سرعة تلف إطار السيارة

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
6 عوامل تتسبب في سرعة تلف إطار السيارة
المواطن - فريق التحرير

 يؤكد خبراء السيارات، أن هناك العديد من العوامل التي تتسبب في سرعة تلف إطار السيارة ومنها انتهاء العمر الافتراضي والقيادة بتهور والتفحيط السرعة الجنونية، وغيرها من الأسباب التي نستعرضها في السطور التالية.

أسباب تلف إطار السيارة

هناك عدة عوامل يمكن أن تتسبب في تلف إطارات السيارة. وفيما يلي بعض العوامل الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الإطارات:

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1. الضغط الهوائي غير المناسب:

عندما يكون ضغط الهواء في الإطارات أعلى أو أقل من المستوى الموصى به من قبل الشركة المصنعة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تلف الإطارات. الضغط الهوائي غير المناسب يمكن أن يؤثر على أداء الإطارات ويؤدي إلى تآكل غير متساوٍ وتجاويف غير منتظمة.

2. التآكل:

مع مرور الوقت واستخدام الإطارات، فإن المطاط يتآكل تدريجياً. إذا كانت عمق النمش (النتوءات على سطح الإطار) أقل من المستوى الموصى به، فإن الإطارات قد تفقد قدرتها على التصاق الجيد بالطريق وتتعرض للانزلاق والانفجار بسهولة.

3. القيادة على الطرق الوعرة:

إذا تعرضت الإطارات للقيادة على الطرق الوعرة والغير ممهدة بشكل متكرر، فإنها قد تتعرض للتلف نتيجة للصدمات والصخور والعوائق الأخرى التي تؤثر على الهيكل الداخلي للإطارات.

4. الاحتكاك غير المنتظم:

إذا كانت عملية التوازن والتنظيف للإطارات غير منتظمة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الإطارات. الاحتكاك غير المنتظم يمكن أن يؤدي إلى تآكل غير متساوٍ للنمش وتشوه الهيكل الداخلي للإطارات.

5. القيادة بسرعة زائدة:

القيادة بسرعات عالية يمكن أن تزيد من درجة حرارة الإطارات وتؤدي إلى تلفها. السرعات العالية تتسبب في زيادة الاحتكاك وتوليد حرارة زائدة، مما يؤدي إلى تبدد المطاط وتدهور الهيكل الداخلي للإطارات.

6. التفحيط والتهور في القيادة

التفحيط من أخطر العوامل التي تتسبب في تضرر الإطارات، وتعرضها للتمزق وسرعة تلف الإطار.

وللحفاظ على إطارات سيارتك في حالة جيدة، يجب عليك الحرص على فحص ضغط الهواء بانتظام والتأكد من التوازن والتنظيف المنتظم. كما ينبغي تجنب القيادة بسرعات زائدة وتجنب الطرق الوعرة بقدر الإمكان.

كما يوصي خبراء السيارات، بفحص الإطارات بانتظام للتحقق من وجود أي تلف الإطارات ومدى حاجتها للتغير لقيادة آمنة على الطريق.

 

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