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6 كليات تقنية و3 معاهد صناعية تفتح باب القبول بالجوف

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
6 كليات تقنية و3 معاهد صناعية تفتح باب القبول بالجوف
المواطن - فريق التحرير

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فتحت كليات التقنية والمعاهد الصناعية في الجوف اليوم أبواب القبول لبرامجها المختلفة للفصل التدريبي الثاني.

تقنية الجوف

وقالت إمارة منطقة الجوف إن تم فتح بوابة القبول لبرامج الدبلوم (بنين-بنات) بالكليات التقنية (صباحي/مسائي) والمعاهد الصناعية الثانوية للفصل التدريبي الثاني لعام 1445هـ.

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موعد التقديم

وأوضحت أن التقديم يستمر من يوم غد الأحد 30 ربيع الأول ويستمر إلى يوم 3 ربيع الثاني 1445هـ.

ولفتت إلى أن التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف تُقدم التدريب لـ(13) تخصصاً (بنين) و(6) تخصصات (بنات) للدبلوم التقني والمهني و (6) تخصصات للدبلوم الصناعي الثانوي في (6) كليات تقنية “بنين وبنات” و (3) معاهد صناعية بالمنطقة.

من جنبه أكد التدريب التقني، أن كافة إجراءات القبول إلكترونية بداية من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين، عبر البوابة الإلكترونية (قبولي) على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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