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يُنافس على 3 بطولات

6 مباريات حاسمة لـ النصر في أكتوبر

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
6 مباريات حاسمة لـ النصر في أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهات قوية خلال شهر أكتوبر الجاري، وسط تمنيات الجماهير بمواصلة التألق والمنافسة على جميع البطولات.

مباريات النصر في أكتوبر

وسيخوض النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو 6 مباريات هامة في 3 بطولات خلال شهر أكتوبر، سيبدأها بمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، مساء يوم غد الاثنين، في ثاني جولات دوري أبطال آسيا.

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وسيستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره أبها، يوم 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ثم يُلاقي ضمك، يوم 21 من الشهر ذاته، في إطار مواجهات الجولة العاشرة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ويواجه العالمي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، يوم 24 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، ثم يُلاقي الفيحاء في المجمعة، يوم 28، في إطار مواجهات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهات شهر أكتوبر، بمباراة قوية ضد الاتفاق بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، يوم 30 أو 31، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباريات النصر في أكتوبر
موعد المباريات – المصدر @AlNassrFC

العالمي بدوري أبطال آسيا

وقبل لقاء الغد، يحتل العالمي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه في المركز الثاني برصيد نقطة، بالتساوي مع الدحيل القطري.

النصر - دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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