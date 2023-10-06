6 مباريات حاسمة لـ النصر في أكتوبر

تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهات قوية خلال شهر أكتوبر الجاري، وسط تمنيات الجماهير بمواصلة التألق والمنافسة على جميع البطولات.

مباريات النصر في أكتوبر

وسيخوض النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو 6 مباريات هامة في 3 بطولات خلال شهر أكتوبر، سيبدأها بمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، مساء يوم غد الاثنين، في ثاني جولات دوري أبطال آسيا.

وسيستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره أبها، يوم 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ثم يُلاقي ضمك، يوم 21 من الشهر ذاته، في إطار مواجهات الجولة العاشرة.

ويواجه العالمي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، يوم 24 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، ثم يُلاقي الفيحاء في المجمعة، يوم 28، في إطار مواجهات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهات شهر أكتوبر، بمباراة قوية ضد الاتفاق بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، يوم 30 أو 31، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي بدوري أبطال آسيا

وقبل لقاء الغد، يحتل العالمي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه في المركز الثاني برصيد نقطة، بالتساوي مع الدحيل القطري.