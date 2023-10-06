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جابت دوريات للشرطة مدينة غات منذ السبت

6 محاور عملت عليها ليبيا لمنع تكرار كارثة درنة في الجنوب

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
6 محاور عملت عليها ليبيا لمنع تكرار كارثة درنة في الجنوب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات في ليبيا إجلاء 80 عائلة في مدينة غات جنوب غرب البلاد، قرب الحدود مع الجزائر، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان المياه عبر الأودية.

أمطار غزيرة في ليبيا

وبدأ هطول الأمطار مساء السبت على مناطق في ليبيا ومنها “غات وجوارها، والجفرة، والهون والفقهاء، والهروج، وسبها وجوارها، وبراك الشاطئ، ومرزق، والقطرون”؛ ما تسبب في سيول بالأماكن المنخفضة.

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وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في تنبيهه، اليوم الأحد، من استمرار هطول الأمطار بنسبة جيدة على تلك المناطق اليوم وغدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن الموجة تؤثر على الساحل الشرقي أيضًا، لكن بدرجة أقل.

6 محاور

وتم اتخاذ إجراءات سارعت السلطات لاتخاذها لتجنب الخسائر البشرية والمادية جراء السيول في غات والمناطق الأخرى؛ تجنبًا لتكرار مأساة درنة ومنها:

– جابت دوريات للشرطة مدينة غات منذ السبت، لدعوة الأهالي إلى أخذ الحيطة، وحذّرتهم من البقاء في المناطق المنخفضة ومجرى الوديان المعرضة لتجمع السيول.

– قدمت الدوريات إرشادات من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة في حال هطول أمطار غزيرة على المدينة.

– أعلن عميد المجلس البلدي غات، إبراهيم الخليل، إجلاء نحو 80 عائلة تقطن في المناطق القريبة من وادي إيسين، بناء على تعليمات رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة.

– رفعت عدة جهات في ليبيا حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، منها هيئة السلامة الوطنية، وشركتا المياه والصرف الصحي والكهرباء، ومديرية أمن غات، وجمعية الهلال الأحمر في المدينة الذي وصل فريقها في ساعة متأخرة السبت، قادمًا من مدينة درنة شرقا، بعد مشاركته في جهود إنقاذ ضحايا إعصار “دانيال” هناك.

– أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة الطوارئ القصوى بكل فروعه في المنطقة الجنوبية بـ ليبيا، بهدف دعم فروعه في بلديات غات والبركت وتهالة والعوينات وإسين وفيوت، وتقديم كل الخدمات العاجلة في الإسعاف والإخلاء إن تطلب الأمر.

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