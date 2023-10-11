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يستعرض التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي

600 عارض من 17 دولة في معرض فابكس السعودية 2023

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
600 عارض من 17 دولة في معرض فابكس السعودية 2023
المواطن - فريق التحرير

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تحتضن الرياض الأحد القادم فعاليات الدورة الـ10 من معرض فابكس السعودية 2023– المعرض الدولي الرائد في المملكة للحديد والصناعات المعدنية والماكينات، بالتزامن مع معرض ماك السعودية لتكنولوجيا التصنيع ومعرض الزجاج والألومنيوم وندوركس السعودية في دورته الرابعة التي تعد الأكبر من بين الدورات السابقة على مدى أربعة أيام بمركز الرياض الدولي للمعارض.

فابكس السعودية 2023

ويمثل الحدث الصناعي العالمي منصة تفاعلية لكبار رواد الصناعة والموردين العالميين للماكينات وخطوط الإنتاج والخبراء الوطنيين والدوليين لتقديم منتجات وخدمات مع أكبر عرض حي للماكينات تحت سقف واحد، حيث يشهد مشاركة أكثر من 600 عارض من 17 دولة تشمل السعودية، الإمارات، الأردن، لبنان، مصر، إيطاليا، ألمانيا، إنجلترا، تركيا، اليابان، الصين، الهند، بلجيكا، روسيا، النمسا، أمريكا، فرنسا، بما فيها 6 أجنحة دولية؛ ليحقق ارتفاعًا في عدد المشاركين بنسبة ثلاثة أضعاف مقارنةً بدورة العام السابق.

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فرص الاستثمار والتنمية

وأكد المشرف العام على المعرض، أحمد مجاهد، أن استضافة أبرز الأسماء على مستوى القطاع الصناعي في الدورة الجديدة من فابكس السعودية 2023، يأتي ضمن أهداف إطلاق فرص الاستثمار والتنمية في القطاع الصناعي بالمملكة، فضلًا عن التوقعات الإيجابية التي يحظى بها مستقبل القطاع الصناعي في المملكة والمساهمة في تحقيق التنمية تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، إلى جانب ارتفاع الطلب على التكنولوجيا والحلول التقنية الحديثة.

وأشار مجاهد إلى أن معرض فابكس السعودية 2023 على ثلاثة مجالات رئيسية تشمل الحديد والصناعات المعدنية، ماكينات ومعدات تشغيل وقطع ولحام المعادن والليزر والسي إن سي، إلى جانب الأوتوموشن، الريبوتات، ومعدات الربط والقياس والروافع. بينما يغطي معرض الزجاج والألومنيوم وندوركس السعودية معروضات الزجاج وقطاعات الألومنيوم إلى جانب ماكينات وأفران تصنيع الزجاج والألومنيوم والكيماويات.

أرقام مميزة

ولفت مجاهد إلى أن فابكس السعودية 2023 في دوراته السابقة سجل أرقامًا مميزة تمثلت في مشاركة أكثر من 500 شركة من 27 دولة، بينما بلغ عدد الزوار أكثر من 10 آلاف زائر، في حين ستضاف بوندوركس أكثر من 100 شركة و10 دول بزيارات تربو عن 3 آلاف زائر.

وتوقع مجاهد أن يتضاعف أعداد الزوار للمعرضين خلال دورتيهما الحالية؛ نظير الاهتمام الكبير في السوق السعودي بمواكبة أحدث التقنيات وإبراز التطور الكبير الذي حققته الصناعة السعودية، فضلًا عن رفع المساهمة للقطاع الصناعي في رؤية 2030 وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة والتعرف على احتياجات العملاء والتواصل معهم.

الجدير بالذكر أن المعرض يستمر لمدة أربعة أيام من الأحد إلى الأربعاء القادم، فيما يفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.

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