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من الميكرويف حتى النعناع

7 إشاعات كاذبة حول الصحة والتغذية

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
7 إشاعات كاذبة حول الصحة والتغذية
المواطن - فريق التحرير

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فند أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عددًا من الشائعات والأكاذيب حول الصحة والتغذية والتي لم يثبت صحتها بحسب الدراسات العلمية.

إشاعات حول الصحة

وقال الخضيري: من الإشاعات الكاذبة التي لم تستند على أي دراسات أو إثبات علمي بل هي من وساوس نفسية لدى من يطلقها:

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  1.  الاستشوار يسبب السرطان
  2. الميكرويف يضر ويسبب السرطان
  3. تسخين 5 أغذية يسبب السرطان
  4. التونة تسبب تسممًا.
  5. الاستحمام بالماء على الرأس يضر.
  6. الحليب والألبان تضر ومليئة بالهرمونات.
  7. النعناع والحبق يسببان السرطان.

التوعية مطلوبة

وتفاعل العديد من متابعي الخضيري حول ما كتبه مؤكدين على أهمية التوعية الصحية حيث قال سالم الغدير: “هكذا تكون التوعية بالتصريح ومن مختص هذه الإشاعات تركتنا نتخلص من الاستشوار والميكرويف ومن أشياء كثيرة لذا من الواجب على اهل العلم نفي مثل هذه الإشاعات إذا انتشرت بين الأوساط أنا تخلصت من استشوار أصلي رحت أبحث عن زيه ما حصلت ومن السبب؟ إشاعة فقط”

أما ناجية الزنبقي فقد تعجبت من غرابة بعض الشائعات حيث قالت:” كله إلا أنه الاستحمام بالماء على الرأس يضر .. ماني عارفه يضر في أيش .. عجيبة بعض الإشاعات”.

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