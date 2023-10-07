7 إشاعات كاذبة حول الصحة والتغذية

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فند أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عددًا من الشائعات والأكاذيب حول الصحة والتغذية والتي لم يثبت صحتها بحسب الدراسات العلمية.
وقال الخضيري: من الإشاعات الكاذبة التي لم تستند على أي دراسات أو إثبات علمي بل هي من وساوس نفسية لدى من يطلقها:
وتفاعل العديد من متابعي الخضيري حول ما كتبه مؤكدين على أهمية التوعية الصحية حيث قال سالم الغدير: “هكذا تكون التوعية بالتصريح ومن مختص هذه الإشاعات تركتنا نتخلص من الاستشوار والميكرويف ومن أشياء كثيرة لذا من الواجب على اهل العلم نفي مثل هذه الإشاعات إذا انتشرت بين الأوساط أنا تخلصت من استشوار أصلي رحت أبحث عن زيه ما حصلت ومن السبب؟ إشاعة فقط”
أما ناجية الزنبقي فقد تعجبت من غرابة بعض الشائعات حيث قالت:” كله إلا أنه الاستحمام بالماء على الرأس يضر .. ماني عارفه يضر في أيش .. عجيبة بعض الإشاعات”.