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تعرض حياة قائدي المركبات للخطر

7 عوامل تسبب انزلاق السيارة على الطريق

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
7 عوامل تسبب انزلاق السيارة على الطريق
المواطن - فريق التحرير

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يوضح خبراء السيارات، أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى انزلاق السيارة على الطريق وتعريض حياة قائدي المركبات للخطر.

أسباب انزلاق السيارة

1. ظروف وحالة الطرق:

قد يكون سطح الطريق زلقًا بسبب الأمطار الغزيرة أو الثلوج أو الجليد أو تسرب بقع الزيت من المركبات، هذه الظروف تقلل من قدرة الإطارات على الالتصاق بالطريق وتزيد من خطر الانزلاق.

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2. السرعة المفرطة:

القيادة بسرعة عالية تزيد من احتمالية انزلاق السيارة، حيث يصبح من الصعب التحكم في السيارة عند تغيير اتجاهها أو تلافي العوائق على الطريق.

3. الفرملة المفاجئة:

عندما تقوم بفرملة السيارة بشكل مفاجئ، يمكن أن تفقد الإطارات الالتصاق بالطريق وتنزلق.

4. تآكل إطارات السيارة:

إذا كانت إطارات السيارة قديمة أو تالفة أو بدون ضغط هوائي مناسب، فقد تكون أقل فعالية في الالتصاق بالطريق وتزيد من خطر الانزلاق.

5. نظام التعليق والتوجيه:

إذا كانت أجزاء التعليق أو نظام التوجيه في سيارتك غير فعالة أو تالفة، فقد تفقد السيارة الثبات على الطريق وتنزلق.

6. الحمولة الزائدة:

إذا كانت السيارة محملة بشكل زائد، فقد تؤثر هذه الحمولة الزائدة على الثبات والتوازن وتزيد من خطر الانزلاق.

7. أخطاء قائد المركبة:

قد تنجم الانزلاقات عن أخطاء في التوجيه أو التسارع أو التعشيق، مثل القيادة بشكل غير مناسب في المنعطفات أو الانتقال بشكل مفاجئ من السرعة العالية إلى السرعة البطيئة.

وينصح الخبراء لتجنب انزلاق السيارة، بأهمية القيادة بحذر والتحكم في السرعة والمسافة بين السيارات والتأكد من حالة الإطارات والفرامل وأجزاء التعليق والتوجيه بشكل منتظم.

كذلك ينصح بتجنب القيادة في ظروف طرق زلقة والتأكد من استخدام نظام مضاد للانزلاق إذا كانت السيارة مزودة به.

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