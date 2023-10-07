7 عوامل تسبب انزلاق السيارة على الطريق

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يوضح خبراء السيارات، أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى انزلاق السيارة على الطريق وتعريض حياة قائدي المركبات للخطر.
قد يكون سطح الطريق زلقًا بسبب الأمطار الغزيرة أو الثلوج أو الجليد أو تسرب بقع الزيت من المركبات، هذه الظروف تقلل من قدرة الإطارات على الالتصاق بالطريق وتزيد من خطر الانزلاق.
القيادة بسرعة عالية تزيد من احتمالية انزلاق السيارة، حيث يصبح من الصعب التحكم في السيارة عند تغيير اتجاهها أو تلافي العوائق على الطريق.
عندما تقوم بفرملة السيارة بشكل مفاجئ، يمكن أن تفقد الإطارات الالتصاق بالطريق وتنزلق.
إذا كانت إطارات السيارة قديمة أو تالفة أو بدون ضغط هوائي مناسب، فقد تكون أقل فعالية في الالتصاق بالطريق وتزيد من خطر الانزلاق.
إذا كانت أجزاء التعليق أو نظام التوجيه في سيارتك غير فعالة أو تالفة، فقد تفقد السيارة الثبات على الطريق وتنزلق.
إذا كانت السيارة محملة بشكل زائد، فقد تؤثر هذه الحمولة الزائدة على الثبات والتوازن وتزيد من خطر الانزلاق.
قد تنجم الانزلاقات عن أخطاء في التوجيه أو التسارع أو التعشيق، مثل القيادة بشكل غير مناسب في المنعطفات أو الانتقال بشكل مفاجئ من السرعة العالية إلى السرعة البطيئة.
وينصح الخبراء لتجنب انزلاق السيارة، بأهمية القيادة بحذر والتحكم في السرعة والمسافة بين السيارات والتأكد من حالة الإطارات والفرامل وأجزاء التعليق والتوجيه بشكل منتظم.
كذلك ينصح بتجنب القيادة في ظروف طرق زلقة والتأكد من استخدام نظام مضاد للانزلاق إذا كانت السيارة مزودة به.