7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك

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يؤكد خبراء السيارات، أن معظم المركبات الحديثة تعتمد في عملها على أنظمة الحقن الإلكتروني للوقود، وهي عبارة عن بخاخات دقيقة تعمل على ضخ الوقود إلى داخل الأسطوانات بالمحرك لإتمام عملية الاحتراق الداخلي للمحرك.
ولكن عند وجود مشكلة في هذه البخاخات تظهر العديد من المشاكل الشائعة التي سوف نتطرق إليها في السطور التالية:
تتسبب البخاخات التالفة بزيادة استهلاك البنزين، والتي قد تكون بسبب وجود تسريب في إحدى البخاخات أو بسبب تلف إحداها.
قد يظهر الدخان الأسود من عادم السيارة، حيث يدل على وجود مشكلة في حرق الوقود بداخل محرك السيارة.
ويؤشر اللون الأسود في عادم السيارات على وجود وقود غير محترق بالطريقة الصحيحة بداخل محرك سيارتك.
في حالة إضاءة إشارة فحص المحرم، فهذا مؤشر لوجود تحذير بلوحة العدادات إلى العديد من الأعطال المختلفة التي تصيب محرك السيارة.
ومن أبرز هذه الأعطال هي وجود مشكلة في بخاخات الوقود، والتي تؤثر على قراءات وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك، لذلك يجب فحص السيارة بواسطة جهاز كشف الأعطال للتأكد من سبب إضاءة هذه الإشارة في لوحة القيادة.
قد تؤدي مشاكل بخاخات الوقود في اهتزاز محرك السيارة عند تعرضها للتلف بسبب عدم ضخ الكمية المطلوبة بداخل محرك السيارة مما يؤدي إلى ضعف عملية الاحتراق واهتزاز محرك السيارة.
عند وجود مشكلة في نظام حقن الوقود بالسيارة سوف تبدأ بملاحظة انخفاض في عزم وقوة السيارة بسبب اختلال كفاءة احتراق الوقود بداخل محرك السيارة، مما يؤدي إلى ضعف أداء السيارة.
قد يتسبب تلف بخاخات الوقود في توقف محرك السيارة عن العمل نهائيا، وتتمثل خطورة ذلك في حالة القيادة على الطريق، وتوقف المحرك فجأة، ولذلك في حالة الشعور بوجود مشاكل في بخاخات الوقود يجب الذهاب للصيانة لعمل اللازم.
قد تشمل رائحة وقود أو رائحة بنزين داخل كابينة السيارة حال وجود مشكلة في بخاخات الوقود، بسبب زيادة تسرب الوقود، وعدم إتمام عملية الاحتراق بالكفاءة المطلوبة داخل المحرك.