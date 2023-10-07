7 معلومات عن عبير موسى السياسية التونسية المُعتقلة

اعتقلت السلطات التونسية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أحد أبرز التشكيلات المعارضة في تونس، احتياطيًّا بعد إيقافها أمام القصر الرئاسي، بحسب ما قاله محاميها.

وقالت وسائل إعلام تونسية: إنه تم نقل عبير موسى إلى المستشفى بعد “تعكر حالتها الصحية” بعد حالة من التدافع والتشابك بالأيدي بين أنصار الحزب الدستوري الحر وقوات الأمن التي تمركزت في محيط مقر هيئة الانتخابات.

من هي عبير موسى؟

1- ولدت عبير موسي في عام 1975، وهي محامية وسياسية وتشغل حاليًّا رئاسة الحزب الدستوري الحر، كما تشغل عدة مناصب سياسية أخرى.

2- متزوجة ولديها بنتان.

3- انضمت عبير إلى الحركة الدستورية، ثم تولت رئاسة الحركة في 2016، وتغير اسم الحركة ليصبح الحزب الدستوري الحر.

4- كانت عبير موسى سياسية نشطة خلال حقبة الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، إذ كانت نائبة أمينه العام لشؤون المرأة.

5- عبرت عن سخطها على الثورة ورفضها الاعتراف بها ووصفت الربيع العربي بأنه “ربيع الخراب”.

6- يعرف عن عبير موسي عداؤها الشديد لـ الإخوان المسلمين، التي تصفها بالإرهابية، وترفض الحوار مع حركة النهضة التونسية، التي تقول: إنها فرع لتنظيم الإخوان الدولي في تونس.

7- وجهت إلى عبير موسي اتهامات بالفساد والتآمر على الثورة وإهانة شهدائها، ووصمت بـ”عرابة الثورة المضادة”. ودفعها طموحها السياسي إلى الترشح لرئاسة الجمهورية في عام 2019، وحلت في المرتبة التاسعة، وتقول: إنها تعتزم الترشح في انتخابات عام 2024.