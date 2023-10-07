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في حالة هطول الأمطار وتساقط البرد

7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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ينصح خبراء السيارات باتباع بعض الإجراءات المهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء خاصة في حالة هطول الأمطار الغزيرة أو تساقط البرد.

حماية سيارتك بفصل الشتاء

ولحماية سيارتك في فصل الشتاء عليك اتباع النصائح المهمة الموضحة أدناه:

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1. استخدام المرآب أو كراج خاص:

إذا كان لديك مرآب، فهو الخيار الأفضل لحماية السيارة من الأمطار. يحمي المرآب السيارة من الرطوبة والأضرار الناجمة عن العوامل الجوية القاسية.

2. الأغطية الواقية:

يمكن استخدام الأغطية الواقية لتغطية السيارة وحمايتها من الأمطار. اختر غطاءً مقاومًا للماء وذا جودة عالية لضمان عدم تسرب الماء إلى السيارة.

3. تركيب مظلة أو شرفة:

يمكن تركيب مظلة خارجية أو شرفة فوق مكان وقوف السيارة لتوفير حماية إضافية من الأمطار. تعمل هذه المظلات على تقليل التأثير الناتج عن الأمطار وتقليل التعرض للتأثيرات الجوية.

4. تنظيف ومعالجة الزجاج:

يمكن استخدام مواد معالجة للزجاج تعمل على تشكيل طبقة واقية ومانعة للماء.
هذه المواد تساعد في تشتيت قطرات الماء وتحافظ على وضوح الرؤية أثناء القيادة تحت المطر.

5. صيانة نظام التصريف:

تأكد من أن نظام تصريف المياه في السيارة، مثل حواف النوافذ والأبواب، يعمل بشكل صحيح ولا يوجد به تسريبات. قم بإصلاح أي تلف أو تسرب للمياه لمنع دخولها إلى داخل السيارة.

6. التجفيف الجيد:

بعد تعرض السيارة للأمطار، قم بتجفيفها جيدًا باستخدام قطعة قماش جافة أو منديل للتخلص من الرطوبة المتبقية وتجنب تراكم الماء على السطح.

7- اتبع تعليمات الأرصاد والمرور:

عليك الانتباه تمامًا لتعليمات وتوجيهات الإدارة العامة للمرور، والحرص أثناء القيادة خاصة أثناء هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

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