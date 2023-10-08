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قابل من يعز عليك

8 أشياء للاستمتاع بـ الويكند

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
8 أشياء للاستمتاع بـ الويكند
المواطن - فريق التحرير

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بدأت إجازة نهاية الأسبوع وجاء معها التفكير في كيفية استغلالها بشكل جيد للراحة بعد عناء أسبوع في العمل والدراسة والتزامات الحياة.

ووجه الطبيب النفسي والاستشاري عاصم العقيل العديد من النصائح لاستغلال إجازة الويكند والاستمتاع بها.

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الاستمتاع بالإجازة

وقال العقيل: كيف تستمتع بـ الويكند؟ – اطلع من البيت – قابل من يعز عليك – مارس رياضة أو حركة – اكسر روتين المتعة عندك – مارس تجربة جديدة – نم كويس – فوّت وتجاوز الأمور الصغيرة بالعلاقات والمشاكل أنت أكبر منها – استشر مختصًّا نفسيًّا لو احتجت إن كنت تواجه غضب أو قلق أو ضيقة مستمرة.

وعلق متابعون على مقترحات الاستشاري وزاد بعضهم بنصائح أخرى ومنها استغلال حفلات هيئة الترفيه التي تنفذها في العديد من المناطق، وكذلك الخروج والاستمتاع بالأجواء وممارسة رياضة المشي في الصبح وعدم استغلال الإجازة في النوم والراحة فقط.

ويكند الطلاب

وبالنسبة للطلاب، وجه البعض نصائح لهم تخص المذاكرة، وقالت ريما: الأفضل للطلاب تقسيم الوقت في الويكند والمذاكرة والترفيه بمواعيد محددة مع ضرورة تنفيذ نشاطات بدنية ونفسية لإعادة صفاء النفس.

وعلق محمد بن خالد بقوله: الإجازة مهمة للتنفيس عن النفس خاصة بعد أسبوع من العمل ولهذا لا تضيعها في راحة، تحرك وحاول أن ترفه عن نفسك بما تحب.

وبالنسبة إلى نادية الشمراني فقالت: مارسوا تجارب جديدة، زوروا أماكن جديدة، زوروا الأقارب وصلوا الأرحام.

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