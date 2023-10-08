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أهمها الالتزام بالصيانة الدورية وتجنب السرعات العالية

8 نصائح لتحسين كفاءة استهلاك الوقود في سيارتك

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
8 نصائح لتحسين كفاءة استهلاك الوقود في سيارتك
المواطن - فريق التحرير

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يعاني بعض قائدي المركبات من مشكلة زيادة استهلاك كميات الوقود، والذي يرتبط بزيادة النفقات والتأثير على ميزانية الأسرة.

ويوضح خبراء السيارات، أن مشكلة زيادة استهلاك الوقود من أكثر المشاكل التي تتسبب بإزعاج العديد من قائدي السيارات، والتي يمكن حلها بمجموعة من النصائح المهمة.

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8 نصائح لتحسين استهلاك الوقود

1- حافظ على ضغط الإطارات

تؤثر الإطارات بطريقة مباشرة على استهلاك كميات الوقود، حيث بسبب انخفاض ضغط الهواء بالسيارة سوف يزداد الاحتكاك بالطريق والمقاومة مما يتطلب المزيد من الطاقة حتى تسير السيارة.

وأيضاً في حالة زيادة ضغط الإطار عن الحد الموصي به من الشركة المصنعة سوف تزداد نسبة انفجار الإطار بالإضافة إلى زيادة نسبة انزلاق السيارة مع زيادة طفيفة باستهلاك الوقود، لذلك تأكد من ضبط ضغط الإطارات كما توصي الشركة المصنعة للسيارة.

2- تجنب الأوزان الزائدة

تتسبب الأوزان والحمولة الزائدة بالسيارة في العديد من المشاكل التي تؤثر على سلامة المحرك وناقل الحركة، بالإضافة إلى زيادة المقاومة مما يتسبب أيضاً في زيادة استهلاك الوقود.

3- تجنب السرعات العالية

ينصح الخبراء بتجنب الضغط القوي على دواسة الوقود للتسارع، أو القيادة بسرعات عالية، حيث يفضل أن تتسارع بالسيارة بطريقة هادئة للحفاظ على عدد دورات منخفض للمحرك لتحسين كفاءة استهلاك البنزين.

4- تجنب السرعات البطيئة

كما تتسبب السرعات العالية، في استهلاك الوقود، أيضاً تتسبب السرعات البطيئة في استهلاك كميات زائدة من الوقود.

5- تجنب الضغط على المكابح بقوة

يوضح خبراء السيارات، أن الضغط الزائد على المكابح بلا داع، يتسبب في زيادة استهلاك الوقود حيث يتطلب الأمر أن تضغط على دواسة الوقود للتسارع مجدداً.

القيادة بروية وتمهل

وينصح الخبراء بالقيادة بتمهل وتوقع الازدحام المروري أو الإشارات المرورية للتباطؤ بروية أثناء قيادة السيارة حتى لا تستهلك المزيد من الوقود.

6- استخدم مكيف الهواء بذكاء

عند القيادة بسرعة تتجاوز 80 كم/ ساعة سوف يساعدك مكيف الهواء على تحسين استهلاك الوقود، حيث يجنبك مقاومة الرياح الشديدة للسيارة التي تحدث بسبب فتح النوافذ أثناء القيادة بسرعة.

7- التزم بالصيانات الدورية

الصيانة الدورية تعمل على الحفاظ على سلامة المحرك وللتأكد من كفاءة عملية حرق الوقود، يجب أن تحافظ على الصيانات الدورية التي تجنبك العديد من المشاكل المزعجة.

ومن أبرز القطع التي تتسبب في زيادة استهلاك الوقود هي شمعات الاشتعال، وبخاخات الوقود، وفلتر الهواء، بالإضافة إلى الحساسات الشهيرة مثل حساس الحرارة، وحساس الكرنك، وحساس الهواء وغيرها.

8- تجنب القيادة في الازدحام

ينصح الخبراء بتجنب القيادة في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خاصة أن القيادة في الأماكن المزدحمة تتسبب في زيادة حرارة المحرك وبالتالي زيادة استهلاك الوقود.

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