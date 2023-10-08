8 نصائح مهمة للحفاظ على بطارية السيارة

يؤكد خبراء السيارات، أن بطارية السيارة تعتبر جزءًا حيويًا من نظام التشغيل الخاص بالسيارة، وحافظًا على استمرارية عملها وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المحرك والأجهزة الكهربائية الأخرى. وللحفاظ على بطارية السيارة بحالة جيدة، يمكن اتباع النصائح التالية:

نصائح للحفاظ على بطارية السيارة

تفقّد مستوى السائل في البطارية: يجب التأكد من أن مستوى السائل داخل البطارية متوازن ولا يقل عن المستوى المحدد. في حالة قلة السائل، يجب إضافة الماء المقطر لتعويض النقص. فحص اتصالات البطارية: يجب تفقد اتصالات البطارية السلكية والتأكد من خلوها من الأكسدة أو التشوهات. يمكن استخدام فرشاة خاصة لتنظيف الاتصالات إذا لزم الأمر. تجنب عدم استخدام البطارية لفترات طويلة: في حالة عدم استخدام السيارة لفترة طويلة، من الأفضل فصل البطارية وتخزينها في مكان جاف وبارد. يمكن استخدام شاحن بطارية للحفاظ على مستوى الشحن المثلى. تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية بدون تشغيل المحرك: عند استخدام الأجهزة الكهربائية في السيارة، مثل المكيف أو الراديو، ينصح بتشغيل المحرك لتجنب استهلاك البطارية. وعند توقف السيارة لفترة طويلة، من الأفضل فصل الأجهزة الكهربائية تمامًا. تجنب درجات الحرارة المرتفعة قد يهمّك أيضاً محمد صلاح يقود تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجزائر إنذار أحمر .. أمطار غزيرة على 4 محافظات بمنطقة مكة تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة: يعاني أداء البطارية وعمرها الافتراضي عند التعرض لدرجات الحرارة العالية. لذا، من الأفضل وضع السيارة في مكان مظلل وبارد عندما لا تكون قيد الاستخدام. عدم ترك الأضواء أو الأجهزة الكهربائية مشتعلة: يجب التأكد من إطفاء الأضواء وجميع الأجهزة الكهربائية قبل مغادرة السيارة. ترك الأضواء مشتعلة يمكن أن يستنزف البطارية ويؤثر على عمرها الافتراضي. تنظيف البطارية بانتظام: يجب تنظيف البطارية وإزالة أي أتربة أو أوساخ قد تتراكم عليها، باستخدام فرشاة أو قطعة قماش ناعمة ورطبة. يمكن استخدام محلول ملحي ضعيف لإزالة الأكسدة والتشوهات. اختبار البطارية بشكل دوري: من الجيد اختبار البطارية بشكل دوري باستخدام جهاز اختبار البطارية للتأكد من حالتها. يمكن أيضًا للفنيين المتخصصين في خدمة السيارات اختبار البطارية لك في مراكز الخدمة المعتمدة.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على بطارية السيارة بحالة جيدة وتأمين استمرارية تشغيل السيارة وأداءها الأمثل.