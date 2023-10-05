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للعمل في قطاع البنوك

82 وظيفة إدارية لدى شركة الأهلي إسناد

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ مساءً
82 وظيفة إدارية لدى شركة الأهلي إسناد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الأهلي إسناد عن طرح  (82) وظيفة إدارية للعمل في قطاع البنوك (البنك الأهلي السعودي) للجنسين حملة الدبلوم أو البكالوريوس في كافة التخصصات بكل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة:

– سكرتير تنفيذي (عدد 2 – الرياض – مبتدئ الخبرة)
– موظف خدمة عملاء (عدد 10 – المدينة، مكة، جدة – مبتدئ الخبرة)
– محصل (عدد 35 – جدة – لا يشترط الخبرة)
– مستشار مبيعات (عدد 35 – الرياض – مبتدئ الخبرة)

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الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم فأعلى.
– اللباقة في الحديث ومهارة التواصل الفعال.
– الامتثال لسياسات وإجراءات التحصيل والبنك الأهلي التجاري.
– إدارة عملية الاتصال مع العملاء لتحصيل المبالغ المستحقة.
– التفرغ التام.

المميزات:

– رواتب تنافسية.
– مكافآت سنوية حسب الأداء.
– تأمين طبي فئة (A)
– تتحمل الشركة رسوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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