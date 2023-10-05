اتحاد غرب آسيا: السعودية قادرة على تنظيم نسخة مونديالية استثنائية إصابة ليفاندوفسكي تقلق جمهور نادي برشلونة ترامب ممنوع من الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب نهائيًا منصة إكس تجري تغييرًا جديدًا يتعلق بالأخبار 82 وظيفة إدارية لدى شركة الأهلي إسناد جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية 5 أطعمة لا يُنصح بتناولها مع الماء المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري المناولة للشحن: شراء حاويات نقل مبردة بـ 794 ألف ريال “الإخاء” تقدم منحاً دراسية لأبناء وبنات شهداء الوطن
أعلنت شركة الأهلي إسناد عن طرح (82) وظيفة إدارية للعمل في قطاع البنوك (البنك الأهلي السعودي) للجنسين حملة الدبلوم أو البكالوريوس في كافة التخصصات بكل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) على النحو التالي:
– سكرتير تنفيذي (عدد 2 – الرياض – مبتدئ الخبرة)
– موظف خدمة عملاء (عدد 10 – المدينة، مكة، جدة – مبتدئ الخبرة)
– محصل (عدد 35 – جدة – لا يشترط الخبرة)
– مستشار مبيعات (عدد 35 – الرياض – مبتدئ الخبرة)
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم فأعلى.
– اللباقة في الحديث ومهارة التواصل الفعال.
– الامتثال لسياسات وإجراءات التحصيل والبنك الأهلي التجاري.
– إدارة عملية الاتصال مع العملاء لتحصيل المبالغ المستحقة.
– التفرغ التام.
– رواتب تنافسية.
– مكافآت سنوية حسب الأداء.
– تأمين طبي فئة (A)
– تتحمل الشركة رسوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا