83 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفر (83) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 11 وظيفة لا تتطلب خبرة) للعمل في الرياض ومكة المكرمة.

المسميات الوظيفية:

– أمين مخرن

– مدخل بيانات

– محاسب أول

– مدير مشروع

– مراجع داخلي

– عامل اجتماعي

– منسق تجارب المرضى

– رئيس المالية والمحاسبة

– مدير الرقابة المالية

– مساعد مكتب تقنية المعلومات

– كاتب تسجيل

– استشاري طب طوارئ

– طبيب عام

– مسؤول النظام

– أخصائي اجتماعي

– فني معالجة مياه

– فني أشعة

– مسجل طب الأسرة

– مدير تسجيل الطوارئ

– أخصائي تحسين الجودة

– مشرف مراقبة الممتلكات

– استشاري تخدير القلب

– رئيس حسابات

– فني سلامة

– صيدلي سريري

– مندوب مبيعات الصيدليات

– فني مختبر

– استشاري الطب الطبيعي والتأهيل

– أخصائي علاج

– فني إيكو

– طبيب مقيم طب باطني

– استشاري جراحة الأعصاب

– استشاري جراحة الأوعية الدموية

– حارس أمن

– أخصائي علاج طبيعي

– مدير الإيرادات

– أخصائي صحة الأسنان

– مساعد طبيب أسنان

– صيدلاني

– مشرف موارد بشرية

– سكرتير طبي

– مسجل أمراض النساء والتوليد

– مقيم غرفة الطوارئ

– وظائف أخرى

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا