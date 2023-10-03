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83 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
83 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفر (83) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 11 وظيفة لا تتطلب خبرة) للعمل في الرياض ومكة المكرمة.

المسميات الوظيفية:

– أمين مخرن
– مدخل بيانات
– محاسب أول
– مدير مشروع
– مراجع داخلي
– عامل اجتماعي
– منسق تجارب المرضى
– رئيس المالية والمحاسبة
– مدير الرقابة المالية
– مساعد مكتب تقنية المعلومات
– كاتب تسجيل
– استشاري طب طوارئ
– طبيب عام
– مسؤول النظام
– أخصائي اجتماعي
– فني معالجة مياه
– فني أشعة
– مسجل طب الأسرة
– مدير تسجيل الطوارئ
– أخصائي تحسين الجودة
– مشرف مراقبة الممتلكات
– استشاري تخدير القلب
– رئيس حسابات
– فني سلامة
– صيدلي سريري
– مندوب مبيعات الصيدليات
– فني مختبر
– استشاري الطب الطبيعي والتأهيل
– أخصائي علاج
– فني إيكو
– طبيب مقيم طب باطني
– استشاري جراحة الأعصاب
– استشاري جراحة الأوعية الدموية
– حارس أمن
– أخصائي علاج طبيعي
– مدير الإيرادات
– أخصائي صحة الأسنان
– مساعد طبيب أسنان
– صيدلاني
– مشرف موارد بشرية
– سكرتير طبي
– مسجل أمراض النساء والتوليد
– مقيم غرفة الطوارئ
– وظائف أخرى

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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