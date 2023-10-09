9 مكاسب من حافلات نقل الركاب بين المدن

دشنت الهيئة العامة للنقل خدمات حافلات نقل الركاب بين المدن السعودية، والتي ستربط 200 مدينة ومحافظة داخل السعودية عبر 3400 رحلة أسبوعيًّا، من خلال3 تحالفات عالمية ستعمل في 3 مناطق امتياز.

حافلات نقل الركاب

وترصد “المواطن” أبرز أهداف خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية وهي كما يلي:

– تعزيز مستوى التنافسية والاستثمار في سوق النقل.

– دعم الناتج المحلي.

– توفير خيارات إضافية من وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.

– دعم حركة التنقل وتحسين تجربة المستفيدين.

– توفير خدمات ذات جودة عالية وآمنة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

– تكريس التكامل مع أنماط النقل المختلفة.

– أول اسـتثمار أجنبي في هذا المسار.

– خلق أكثر من 35 ألف وظيفـة مباشرة وغير مباشرة.

– تضـيف للناتج المحلي الإجمالي 3.2 مليارات ريال.

3 مناطق تشغيل

وحصلت شركة “درب الوطن” على الامتياز الشمالي للنقل بين المدن بالحافلات وستقدّم 124 رحلة يومية في أكثر 75 مدينة ومحافظة عبر 26 مسارًا، بينما حصلت شركة “نورث وست باص” على الامتياز الشمالي الغربي، وستقدّم 190 رحلة يومية في أكثر من 70 مدينة ومحافظة عبر 23 مسارًا، والشركة الثالثة “سات” ستقدم 178 رحلة يومية في منطقة الامتياز الجنوبي لربط أكثر من 80 مدينة ومحافظة عبر 27 مسارًا، كما يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال موقع الهيئة العامة للنقل لمعرفة آلية حجز الرحلات ونحوها.