9 % نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في السعودية

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أكدت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي السعودي “ساما”، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023م.
وبحسب تقرير “ساما” للأداء النصف سنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، الذي يُبرز تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال النصف الأول من عام 2023م، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 5 % ليصل إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال.
كما أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 9 % ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7 % ليصل إلى 80.71 مليار ريال.
وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 %، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 %، وقطاع الشركات 3 %.