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خلال النصف الأول من عام 2023م

9 % نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في السعودية

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
9 % نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في السعودية
المواطن - واس

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أكدت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي السعودي “ساما”، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023م.

تطورات القطاع

وبحسب تقرير “ساما” للأداء النصف سنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، الذي يُبرز تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال النصف الأول من عام 2023م، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 5 % ليصل إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال.
كما أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 9 % ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7 % ليصل إلى 80.71 مليار ريال.

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تمويلات

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 %، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 %، وقطاع الشركات 3 %.

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