900 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، أن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.
ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون في إفادة صحفية: إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق و4 مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم.
وأضاف أن القوات الأمريكية استُهدفت في وقت سابق من الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.
والثلاثاء، ذكر البنتاجون أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم أكثر من 10 مرات في العراق وسوريا خلال الأسبوع الماضي.