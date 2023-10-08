صورة حديثة تجمع الملك سلمان مع حفيده أحمد بن فهد وابنه

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أظهرت صورة حديثة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله مع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية وابنه الأمير فهد.
وقد لاقت الصورة انتشاراً وتفاعلاً عبر منصة X وسط دعوات بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية حيث قال الشاعر عبدالله بن شلاح:
حظك يا أبويه معتلي دايم فوق
وحظي يطيب بضحكة أبوي سلمان
نلت الشرف والمجد ماني بمسبوق
ما عاد باقي بعد ذا المجد عنوان !
أما ابراهيم سليمان الجلاجل فعلق بالقول: “الله يمتعه بموفور الصحة والعافية”، بينما قال بندر بن عبدالله آل مفرح: “صورة النُبل والأبوة” فيما قال أبو نوف: “حفظهم الله بحفظه ورعايته ووفقك الله لكل خير”