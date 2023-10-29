Matthew Perry ممثل موهوب توفي في حوض استحمام ساخن

عثر على Matthew Perry ماثيو بيري نجم مسلسل الأصدقاء (Friends)، ميتاً، السبت، في حوض استحمام ساخن بمنزله في لوس أنجلوس، حسبما أفادت مصادر في إنفاذ القانون.

ظروف وفاة Matthew Perry

وبحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فقد هرعت السلطات حوالي الساعة 4 مساءً السبت إلى منزله، حيث تم العثور عليه وهو فاقد للوعي.

ولم تذكر المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، سبب الوفاة

وقالت مصادر الصحيفة إنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث بالإضافة إلى ذلك، لا يشتبه في وجود أي جريمة.

جرائم السرقة والقتل

ويحقق محققو جرائم السرقة والقتل بقسم شرطة لوس أنجلوس في الوفاة وسيتم تحديد سبب الوفاة في وقت لاحق من قبل مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس.

نعي ماثيو بيري

وقالت مجموعة تلفزيون وارنر براذرز، التي أنتجت مسلسل “الأصدقاء”، في بيان لصحيفة التايمز: “لقد دمرنا وفاة صديقنا العزيز ماثيو بيري”. كان ممثلًا موهوبًا بشكل لا يصدق وجزءًا لا يمحى من عائلة مجموعة تلفزيون وارنر براذرز. وكان تأثير عبقريته الكوميدية محسوسًا في جميع أنحاء العالم، وسيظل إرثه حيًا في قلوب الكثيرين. هذا يوم مفجع، ونحن نرسل حبنا لعائلته وأحبائه وجميع معجبيه المخلصين”.

بينما قالت شبكة إن بي سي، التي بثت المسلسل طوال المواسم العشرة: “نشعر بحزن شديد لوفاة ماثيو بيري في وقت مبكر جدًا”، “لقد جلب الكثير من البهجة لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم بفضل توقيته الكوميدي المثالي وذكائه الساخر. وسيظل إرثه حيًا عبر أجيال لا حصر لها.”