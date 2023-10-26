PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول الإدراج في السعودية

قال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد الحميد: إن الصندوق يشجع مدراء الأصول العالميين على المجيء إلى السعودية ونقل أعمالهم إلى المملكة.

وأضاف في جلسة مع رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز خلال مبادرة الاستثمار في نسختها السابعة التي تعقد في الرياض، من الصعب أن يعمل مدراء الأصول من أماكن بعيدة، ويجب أن يكونوا قريبين لفهم ما يجري في المملكة.

وقال: “سنعلن قريبًا جدًّا عن استثمارات في قطاع صناديق المؤشرات ETF’S بهدف تحسين مستوى التداول في السوق السعودية”.

المراحل النهائية

وتابع: “نحن في المراحل النهائية للاتفاق مع شركتين لإدارة الأصول، إحداهما من الشرق والأخرى من الغرب للإدراج في السعودية”.

وذكر الحميد أنه لابد للشركات التي تدير أموال صندوق الاستثمارات العامة أن تكون في المملكة، مشيرًا إلى ضرورة أن ينقل المستثمرون الأجانب في نشاط إدارة الأصول مقراتهم إلى المملكة.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز: إن نشاط إدارة الأصول بالمملكة يشهد نموًّا كبيرًا وتضاعف حجمه من 400 مليار ريال عام 2017 إلى 800 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري.

كما نما نشاط الاستثمار المغامر من 50 مليون ريال عام 2017 إلى نحو ملياري ريال في العام الجاري، ما جعل السعودية أكبر سوق في المنطقة لهذا النوع من الاستثمارات.

إدارة الأصول

وقال القويز: “نتطلع إلى نمو كبير في سوق إدارة الأصول ليصل حجمه 3 تريليونات ريال بحلول 2030، وأن يمثل 40% من الناتج المحلي السعودي مقابل 20% حاليًّا”.

وأضاف أن نشاط إدارة الأصول يحتاج أكثر من تريليوني ريال لتحقيق مستهدفاته، ولهذا تعمل الهيئة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ التطوير المطلوب والبحث عن شراكات في هذا المجال.