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بهدف التركيز على تصحيح الأخطاء

آبل توقف تطوير تحديثات iOS 18 وmacOS 15 مؤقتًا

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
آبل توقف تطوير تحديثات iOS 18 وmacOS 15 مؤقتًا
المواطن - فريق التحرير

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قررت شركة آبل التوقف عن تطوير الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل iOS 18 وmacOS 15 في الفترة الحالية، وذلك بهدف التركيز على تصحيح الأخطاء التي رصدت في أنظمة التشغيل.

وبدأت شركة آبل منذ فترة في العمل على تطوير الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وأيضًا نظام تشغيل أجهزة ماك والنظام الخاص بالساعات الذكية وأجهزة Apple TV.

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تحديثات iOS 18

وبحسب التقنية بلا حدود، كشف المحلل”Mark Gurman” في تقرير نشر مؤخرًا في بلومبرج عن قرار آبل بالتوقف عن تطوير تحديثات iOS 18، وmacOS 15، وwatchOS 11، وأيضًا tvOS 18 للعمل على الأخطاء التي رصدت في الأجهزة في البداية.

أيضًا أوضح فريق العمل في شركة آبل على أن الشركة نوهت على الموظفين التركيز في الفترة الحالية على تحسين الأداء ومعالجة المشاكل التي رصدت.

وأكد “Craig Federighi” نائب رئيس قسم البرمجيات في شركة آبل على أن الشركة تركز في السنوات الأخيرة على تحديد الأخطاء التي تظهر في أنظمة التشغيل ومعالجتها، ولقد أوضح المحلل “Mark Gurman” أن فريق العمل الخاص بFederighi قد حدد بالفعل عددًا من الأخطاء خلال الاختبارات الداخلية التي أجريت في الشركة.

ومن المقرر أن تتوقف عملية تطوير التحديث لبضعة أيام فقط قبل متابعة العمل من جديد، حيث من المتوقع أن تتابع آبل العمل على تطوير تحديثات iOS 18، وmacOS 15، وwatchOS 11، وأيضًا tvOS 18 في نهاية هذا الأسبوع.

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