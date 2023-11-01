سيكون الطلاب والطالبات على موعد مع آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول غدًا، حيث سيودعون مقاعد الدراسة في نهاية اليوم بشكل مؤقت لحين العودة صباح الأحد المقبل.

ووفقًا للتقويم الدراسي فإن موعد الإجازة المطولة يوم الخميس 1445/4/18هـ فيما سيشهد الأسبوع المقبل بدء انعقاد الاختبارات الشفهية والعملية اعتبارا من يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

وكانت بعض الإدارات التعليمية نشرت جدول الاختبارات الشفهية والعملية والاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول الذي شارف على الانتهاء.

ومن المقرر أن تكون بداية الاختبارات النهائية يوم الأحد 1445/4/28هـ. على أن تبدأ إجازة نهاية الفصل الأول بنهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ بحسب التقويم الدراسي.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.