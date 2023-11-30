آرسنال يؤكد تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال بسداسية في لانس

أكد الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه العريض مساء الأربعاء على نادي لانس الفرنسي بسداسية دون رد.

آرسنال ضد لانس

وسجل الجانرز 5 أهداف في الشوط الأول عبر كل من “كاي هافرتز، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي ، مارتن أوديجارد” في الدقائق الـ 13 والـ21 والـ24 والـ27 والـ45.

وفي الشوط الثاني، سجل الإيطالي جورجينيو الهدف السادس للجانرز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ87.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الجانرز 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد لانس عند 5 نقاط في المركز الثالث.