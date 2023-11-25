آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثمين ضد برينتفورد

تصدر الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال، ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على نادي برينتفورد بهدف دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر المسابقة.

برينتفورد ضد آرسنال

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب الألماني كاي هافرتز في إحراز الهدف الوحيد للجانرز بالدقيقة الـ90.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الجانرز 30 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز الـ11.

وكانت مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة 1-1، وفوز وست هام يونايتد على بيرنلي بنتيجة 2-1، وفوز برايتون على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفوز بورنموث على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفوز لوتون تاون على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، بينما فاز نيوكاسل على تشيلسي بنتيجة 4-1، وفاز آرسنال على برينتفورد بهدف دون رد.