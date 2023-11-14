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آرسنال يُنافس نيوكاسل على ضم روبن نيفيز

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
آرسنال يُنافس نيوكاسل على ضم روبن نيفيز
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، باهتمام أكثر من ناد إنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اهتمام إنجليزي بضم روبن نيفيز

وأكدت شبكة talksport، اليوم الثلاثاء، أن آرسنال يستعد لمزاحمة نيوكاسل يونايتد، على صفقة روبن نيفيز، بعدما أبدى الأخير رغبته في التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى صيف عام 2024.

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روبن نيفيز
نيفيز – المصدر spl

وأشارت الشبكة العالمية، إلى أن آرسنال يرغب في ضم روبن نيفيز، نظرًا لغياب نجمه توماس بارتي لعدم أشهر، بسبب معاناته من إصابة، كما أن المدير الرياضي، إيدو معجب بالنجم البرتغالي منذ فترة طويلة.

وسيجد آرسنال صعوبة كبيرة في حسم الصفقة، خاصة أن نيوكاسل يبذل قصارى جهده لضمه، بعد إيقاف نجمه الإيطالي ساندرو تونالي، لمدة 10 أشهر من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بسبب قضية مراهنات غير قانونية.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @Alhilal_FC

كاسيميرو البديل

وأكدت تقارير أن نادي الهلال سيُفكر في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو، من أجل ضمه في الشتاء، وذلك في حالة الموافقة على رحيل نيفيز إلى البريميرليج.

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون- كاسيميرو - 1 - مانشستر يونايتد
كاسيميرو

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