6 طرق لـ التحكم بالسكري والوقاية من مضاعفاته وظائف إدارية وفنية شاغرة في العليان القابضة وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 3 مدن آرسنال يُنافس نيوكاسل على ضم روبن نيفيز 90 % من الأطفال السعوديين يستخدمون الإنترنت نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين بايدن وشي أشهر خبراء الأمن السيبراني يشاركون في الحدث التكنولوجي الأضخم Black Hat بالرياض الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة باكستان
يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، باهتمام أكثر من ناد إنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكدت شبكة talksport، اليوم الثلاثاء، أن آرسنال يستعد لمزاحمة نيوكاسل يونايتد، على صفقة روبن نيفيز، بعدما أبدى الأخير رغبته في التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى صيف عام 2024.
وأشارت الشبكة العالمية، إلى أن آرسنال يرغب في ضم روبن نيفيز، نظرًا لغياب نجمه توماس بارتي لعدم أشهر، بسبب معاناته من إصابة، كما أن المدير الرياضي، إيدو معجب بالنجم البرتغالي منذ فترة طويلة.
وسيجد آرسنال صعوبة كبيرة في حسم الصفقة، خاصة أن نيوكاسل يبذل قصارى جهده لضمه، بعد إيقاف نجمه الإيطالي ساندرو تونالي، لمدة 10 أشهر من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بسبب قضية مراهنات غير قانونية.
وأكدت تقارير أن نادي الهلال سيُفكر في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو، من أجل ضمه في الشتاء، وذلك في حالة الموافقة على رحيل نيفيز إلى البريميرليج.