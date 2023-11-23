آسيا تحسم مصير أحمد حجازي من مونديال الأندية

بات المدافع المصري أحمد حجازي، جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الأشهر الماضية.

جاهزية أحمد حجازي للمشاركة

وكان أحمد حجازي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، شهر مايو الماضي، وأجرى عملية جراحية، يوم 9 يونيو، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، وعاد للمشاركة بالتدريبات مؤخرًا.

المشاركة في دوري أبطال آسيا

وأكدت تقارير تواجد أحمد حجازي في القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، والتي تضم 35 لاعبًا، على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعبًا قبل انطلاق البطولة رسميًا.

وسيعمل الجهاز الفني الجديد، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، على متابعة اللاعبين بشكل جيد خلال الأيام المقبلة، وفي مقدمتهم حجازي، قبل أن يتخذ القرار النهائي سواء برفع اسمه من القائمة أو استمراره.

ويتوقع أن يُشارك حجازي في المباراتين المقبلتين للاتحاد في دوري أبطال آسيا أمام أجمك الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني، للتأكد من جاهزيته الفنية والبدنية بنسبة 100%، وتحديد موقفه من المشاركة في مونديال الأندية.