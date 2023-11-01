آلية الإعفاء من رسوم قياس لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة 6 مرات فقط؛ اختبار القدرات العامة 4 مرات، واختبار التحصيل الدراسي مرتين.
جاء ذلك ردًّا من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الأربعاء.
وكانت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًّا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20% بموجب التوجيه الملكي الكريم.
ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًّا بدلًا من 1100 فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًّا.